KV Oostende - Genk maçı istatistikleri

KV Oostende ve Genk, 12 Ağustos 2018 Pazar günü Belçika 1.Lig A maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 15:30. KV Oostende 3 puana sahip olarak 8. sırada yer alırken Genk 4 puanda ve 3. sırada. Ev sahibi KV Oostende, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Genk son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 629. İddaa'da KV Oostende kazanır 3.20, berabere biter 3.30, Genk kazanır 1.70 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.95, üst 1.45 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

KV Oostende son hafta oynanan Standard Liege maçında 2-3 yenildi.

Genk ise KAA Gent karşılaşmasında 1-2 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan KV Oostende, 2 gol attı ve 1 gol yedi.

Genk ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Genk, 4 gol atarken 0 gol yedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ