KV Oostende - Mouscron Peruwelz maçı öncesi rakamlar

Belçika 1.Lig A heyecanı devam ediyor. KV Oostende, 28 Temmuz 2018 Cumartesi günü Mouscron Peruwelz takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:30. KV Oostende, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Mouscron Peruwelz, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 382 kodlu maçta; İddaa oynayanlar KV Oostende kazanırsa 1.40, beraberlik çıkarsa 3.50, Mouscron Peruwelz sahadan galip ayrılırsa 5.00 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

KV Oostende son hafta oynanan Standard Liege maçında 2-3 yenildi.

Mouscron Peruwelz ise AS Eupen maçında 4-0 yenildi.

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