KV Oostende - Sporting Charleroi maçı istatistikleri

Belçika 1.Lig A heyecanı devam ediyor. KV Oostende, 02 Kasım 2018 Cuma günü Sporting Charleroi takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 22:30. Maç öncesi KV Oostende 15 puanla 11. sırada, Sporting Charleroi 17 puanla 8. sırada bulunuyor. KV Oostende, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Sporting Charleroi son 5 mücadelede 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 228 kodlu maçı oynayanlar; KV Oostende galibiyet oranı 2.10, beraberlik oranı 3.10, Sporting Charleroi galibiyet oranı 2.50. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Karşılıklı gol var 1.35, karşılıklı gol yok 1.95 oranını kazandıracak.

KV Oostende son haftadaki Standard Liege müsabasında 2-3 yenildi.

Sporting Charleroi ise Kortrijk maçında 2-0 yenildi.

KV Oostende, evinde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 7 gol atıp 12 gol yedi.

Sporting Charleroi ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Sporting Charleroi, 8 gol atarken 9 gol yedi.

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