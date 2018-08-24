KV Oostende - Zulte Waregem karşılaşma önü

Belçika 1.Lig A heyecanı devam ediyor. KV Oostende, 24 Ağustos 2018 Cuma günü Zulte Waregem takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:30. KV Oostende 6 puana sahip olarak 8. sırada yer alırken Zulte Waregem 5 puanda ve 9. sırada. KV Oostende son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Zulte Waregem, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 212 kodlu maçta; İddaa oynayanlar KV Oostende kazanırsa 2.80, beraberlik çıkarsa 3.20, Zulte Waregem sahadan galip ayrılırsa 1.90 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.95, üst oranı 1.45. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.05.

KV Oostende son hafta oynanan Standard Liege maçında 2-3 yenildi.

Zulte Waregem ise Lokeren maçında 0-2 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan KV Oostende, 2 gol attı ve 3 gol yedi.

Zulte Waregem, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Zulte Waregem 2 kez gol sevinci yaşadı, 4 kez topu ağlarında gördü.

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