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        Kvaratskhelia çılgınlığı! 100 milyon Euro!

        Geçen sezon Napoli'yi şampiyonluğa taşıyan Khvicha Kvaratskhelia'nın talipleri artıyor. Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'nun sahibi olduğu Newcastle United, Gürcü yıldız için çılgın bir teklife hazırlanıyor

        Habertürk
        Giriş: 17.07.2023 - 12:39
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        Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olan Newcastle United, güçlü bir kadro kurmak için tüm kozlarını kullanıyor.

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        Corriere dello Sport'un haberine göre; Milan'dan orta saha oyuncusu Tonali'yi kadrosuna katan İngiliz ekibi, şimdi de gözünü Napoli'nin kanat oyuncusu Khvicha Kvaratskhelia'ya dikti.

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        Gürcü futbolcu için 100 milyon Euro'luk teklif götüren Newcastle United, Napoli Başkanı De Laurentiis'i ikna etmeye çalışıyor.

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        Geçen sezon Serie A'da Napoli formasıyla 34 maça çıkan Gürcü kanat oyuncusu, 12 gol 13 asistlik performans sergiledi.

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