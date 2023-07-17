Kvaratskhelia çılgınlığı! 100 milyon Euro!
Geçen sezon Napoli'yi şampiyonluğa taşıyan Khvicha Kvaratskhelia'nın talipleri artıyor. Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'nun sahibi olduğu Newcastle United, Gürcü yıldız için çılgın bir teklife hazırlanıyor
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olan Newcastle United, güçlü bir kadro kurmak için tüm kozlarını kullanıyor.
Corriere dello Sport'un haberine göre; Milan'dan orta saha oyuncusu Tonali'yi kadrosuna katan İngiliz ekibi, şimdi de gözünü Napoli'nin kanat oyuncusu Khvicha Kvaratskhelia'ya dikti.
Gürcü futbolcu için 100 milyon Euro'luk teklif götüren Newcastle United, Napoli Başkanı De Laurentiis'i ikna etmeye çalışıyor.