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KYK 2. yedek yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? 2018 Yedek yurt yerleştirme sonuçları açıklandı mı?

KYK 2. yedek yurt sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından ilk yedek sonuçları perşembe günü açıklandı. Şimdi sıra ikinci yedek sonuçlarında. Peki, KYK 2. yedek yurt sonuçları açıklandı mı? 2018 KYK yedek yurt sonuçları ne zaman açıklancak? İşte detaylar...

23.09.2018 - 12:29 | Güncelleme:

KYK 2. yedek yurt sonuçlarıiçin heyecanlı bekleyiş başladı. KYK yurt sonuçlarının açıklanmasının ardından yerleşemeyen öğrencilerden yedek listede adı yer alanların heyecanla beklediği yedek yerleştirme sonuçlarnın ilki 20 Eylül'de açıklandı. İkinci yedek yerleştirmeyi bekleyen adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihimerak ediyor. Peki, KYK 2. yedek yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?  KYK 2. yedek sonuçları nasıl öğrenilir? İşte merak edilenler...

KYK 2. YEDEK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK ilk yedek yurt sonuçları 20 Eylül'de erişime açıldı. Adaylar 2. yedek yurt sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. KYK'nın yayımladığı takvime göre, 2. yedek yurt sonuçları 24 Eylül'de (yarın) açıklanacak.

Üçüncü yedek yerleştirme ise 27 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Yıl içerisinde hizmete açılacak yeni yurtlara da kurumsal internet sitesinden duyuru yapılmak suretiyle yurt başvurusu alınarak öğrenciler yurtlara yerleştirilmeye devam edilecek.

BAŞVURUSU İLERİ BİR TARİHTE ALINACAK OLANLAR

Ek kontenjan ya da özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim kurumuna yerleşen, yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler, lisansüstü öğrenciler ve ülkemize kendi imkânlarıyla gelen yabancı öğrenciler için yurt başvuruları ilerleyen günlerde alınacak.

KYK BESLENME YARDIMINI ARTIRDI

Barınma, burs/kredi ve eğitim imkanlarının yanı sıra sağlıklı ve dengeli beslenmeleri için yurtlarda kalan öğrencilere beslenme yardımında da bulunan KYK, yeni eğitim öğretim yılı başında bünyesindeki yurtlarda barınan öğrencilere verdiği beslenme yardımını artırdı.

Bu yıl yurt ücretine zam yapmayan KYK, yurtlarında barınan öğrencilere verdiği beslenme yardımını artırdı. Geçtiğimiz yıl sabah kahvaltısı için 3,5 TL ve akşam yemeği için 7,5 TL olmak üzere günlük 11 TL, aylık ise 330 TL olarak uygulanan beslenme yardımı bu yıl günlük 12,5 TL; aylık 375 TL'ye yükseltildi.

17 Eylül’den itibaren geçerli olmak üzere uygulanacak beslenme yardımı sabah kahvaltısı için 4 TL; akşam yemeği için ise 8,5 TL olarak belirlendi.

Kahvaltı yardımı, yurt yemekhanelerinde hafta içi 06.30-13.00, hafta sonları ise 06.30-14.00; akşam yemeği yardımı ise 16.00-23.00 saatleri arasında geçerli olacak.

Ücretsiz barınan öğrencilere 22,5 TL beslenme yardımı

Yurtlarda yurt ücreti ve güvence bedeli alınmadan barındırılan şehit ve gazi çocukları, anne ve babası vefat etmiş öğrenciler ile devletin koruması altındaki öğrencilerin beslenme ücretleri de 21 TL’den 22,5 TL’ye yükseltildi.

Beslenme yardımı KKTC’de yer alan yurtlarda da sabah kahvaltısı için 4,5 TL, akşam yemeği için ise 9 TL olmak üzere günlük toplam 13,5 TL olarak uygulanacak. 

Yemekler piyasa fiyatlarının  yüzde 35 altında

KYK yurtlarında barınan öğrencilerin sağlıklı, dengeli ve ucuz beslenebilmeleri için öğrencilere lokanta-kantin, kafeterya gibi imkânlar da sunuluyor. KYK’lı gençlere her gün açık büfe sabah kahvaltısı imkânı sunulurken akşam yemeği için de 20 çeşide yakın yemek servis ediliyor.

Öğrencilerin maddi imkânları gözetilerek belirlenen yemek fiyatları, piyasa fiyatları ortalamasından en az %35 oranında indirimli olarak hesaplanıyor.

Yemekler gıda mühendisi, diyetisyen ve idarenin sıkı kontrolünde

Mutfak, depo, kullanılan araç gereçler ile malzemelerin kalitesi ve hijyen şartlarına uygunluğu diyetisyenler, gıda mühendisleri ve yurt yöneticileri tarafından devamlı kontrol ediliyor.

KYK’daki lokanta-kantin işletmelerinde gıda mühendisi veya diyetisyen çalıştırma zorunluluğu da bulunuyor. Lokanta ve yemekhanelerin tedarik, depolama ve üretim aşamalarının tamamı, işinde uzman meslek elemanları tarafından kontrol ediliyor.

Diğer taraftan yurt idaresince her gün yemeklerden numune alınarak sterilize bir şekilde 72 saat boyunca saklanıyor. İhtiyaç duyulması halinde numuneler, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili birimleri tarafından tahlil ediliyor.

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