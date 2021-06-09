TBMM'de kabul edilerek yürürlüğe giren Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ile birlikte pandemi nedeniyle ekonomik anlamda sıkıntılı bir süreçten geçen milyonlarca vatandaş vergi borçlarını, gecikme faizlerini idari para cezalarını ve KYK borçlarının yapılandırabilecek.

KYK BORÇ YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NE ZAMAN?

KYK borçları bu süreçte yapılandırma kapsamında olacak. Yapılandırmadan faydalananlar ödemelerini 6, 9, 12, 18 aylık taksitler şeklinde ödeyebilecekler. Yapılandırma için için 31 Ağustos'a kadar başvuru yapılması gerekecek. İlk taksit ödemeleri ise eylül sonuna kadar yapılacak.

KYK BORÇ YAPILANDIRMA NASIL YAPILIR?

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sayfasından ya da e-Devlet üzerinden vergi borcu yapılandırma başvurusu yapılabiliyor.