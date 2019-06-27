KYK borçları siliniyor mu? Sorusunun cevabı üniversiteden mezun olan öğrenciler tarafından merak ediliyor. Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından verilen öğrenim kredisinin geri ödemeleri sosyal medyada da sıkça gündem oluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 31 Mart yerel seçimleri öncesinde konuyla ilgili sorulara açıklık getirmişti...

KYK BORÇLARI SİLİNİYOR MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KYK borçları ile ilgili, "Bir şeyi buradan ifade edeyim. Gençler sadece burs istiyor. Ben de diyorum ki, kredi niye istemiyorsunuz? Kredi de isteyin. Burs diyelim ki 1 milyon 600 bin öğrenciden 500-600 binine burs veriyorsak; diğerine de kredi verme şansımız var. her müracaat edene biz burs veya kredi veririz. Şimdi burada kredinin bir avantajı var, siz benden iyi biliyorsunuz. Nedir o? Faiz yok, iki sigortalı bir işe girmeden ödeme de yok. Ondan sonra ödemeye başlayacaksınız. Taksitlere gelince taksitler de öyle sıkıntıya düşürücü miktarda değil" demişti...

ÖĞRENİM KREDİSİ NASIL YAPILANDIRILIR?

Öncelikle Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesine giriş yapın.

E-İŞLEMLER seçeneğinden İnteraktif Vergi Dairesi butonuna basın.

Daha sonra e-Devlet şifrenizle birlikte giriş yapın.

Giriş yaptıktan sonra işlemlerim kısmından Taksitlendirme / Tecil Talep İşlemleri (6183 kanunun 48. maddesi kapsamında) sekmesinden başvuru yap butonuna basın

Daha sonra uygun şekilde bilgilerinizi yazarak KYK borcunuzu yapılandırabilirsiniz.