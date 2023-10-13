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        Haberler Gündem KYK BURS BAŞVURU EKRANI| KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? Gözle GSB 2023 KYK kredi ve burs başvurularında!

        KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? Gözle GSB 2023 KYK kredi ve burs başvurularında!

        KYK burs başvuruları ve KYK kredi başvuruları için geri sayım sürüyor. E-Devlet üzerinden yapılacak olan başvuruların ne zaman başlayacağı ise merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, GSB 2023 - 2024 KYK burs başvuruları ne zaman başlaycak? İşte merak edilen sorunun cevabıyla ilgili detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.10.2023 - 12:16 Güncelleme: 13.10.2023 - 12:16
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        Üniversite kayıt süreci tamamlandı. Adaylar, 2023-2024 KYK burs ve kredi başvuru işlemlerini yakından takip ediyordu. Merakla beklenen açıklamayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak yaptı. X hesabı üzerinden açıklama yapan Bakan Bak, günlerdir yanıtı araştırılan "KYK burs başvuruları başladı mı?" sorusuna açıklık getirdi. Bakan Bak, KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularının başladığını belirtti. Peki, 2023-2024 KYK burs ve kredi başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...

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        KYK BURS BAŞVURULARI BAŞLADI

        Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, KYK burs ve kredi başvurularının başladığını bildirdi.

        KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

        12 Ekim tarihinde başlayan KYK burs ve kredi başvuruları, 19 Ekim 2023 Perşembe günü saat 23.59'a kadar devam edecek.

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        KYK BURS-KREDİ BAŞVURU EKRANI AÇILDI MI?

        KYK burs ve kredi başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden yapılıyor. Adaylar, KYK burs başvuru işlemlerini aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla gerçekleştirebilir.

        EDEVLET EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        KYK KREDİ BURS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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