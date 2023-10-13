1 Şurada Paylaş!









Üniversite kayıt süreci tamamlandı. Adaylar, 2023-2024 KYK burs ve kredi başvuru işlemlerini yakından takip ediyordu. Merakla beklenen açıklamayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak yaptı. X hesabı üzerinden açıklama yapan Bakan Bak, günlerdir yanıtı araştırılan "KYK burs başvuruları başladı mı?" sorusuna açıklık getirdi. Bakan Bak, KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularının başladığını belirtti. Peki, 2023-2024 KYK burs ve kredi başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...