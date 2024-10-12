2024-2025 KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
8 Ekim tarihinde başlayan Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvuruları 13 Ekim Pazar günü sona erecek. Belirtilen tarih aralığında başvurularını tamamlayan üniversite öğrencileri, KYK burs sonuçlarının açıklanacağı tarihi yakından takip etmeye başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından belirlenen tarihler arasında yapılan burs başvuruları, e-Devlet üzerinden yapılmaktadır. Peki, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2024-2025 KYK burs başvuru sonuç tarihi...
KYK burs başvuru sonuçlarında geri sayım sürüyor. 13 Ekim tarihine kadar başvurularını e-Devlet üzerinden yapacak olan adaylar, KYK burs başvuru sonuçları için, Gençlik ve Spor Bakanlığı'dan gelecek açıklamaları bekleyecek. Burs başvurusu değerlendirme süreci 12 farklı devlet kurumundan alınan bilgiler göz önüne alınarak sona eriyor. Peki, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak, başvuru sonuç tarihi belli oldu mu? İşte KYK burs sonucu sorgulama ekranı...
KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN SONA ERECEK?
KYK burs ve kredi başvuruları 8 Ekim tarihinde başladı. KYK burs başvuru işlemleri 13 Ekim Pazar 23.59'da sona erecek
KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KYK burs başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz sene KYK burs/kredi başvuruları 12-19 Ekim tarihleri arasında alınmış ve sonuçlar ise 13 Kasım'da açıklanmıştı.
KYK burs sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netlik kazanmadı. KYK burs/kredi sonuçlarının kasım ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.
Burs başvurusu değerlendirme sürecinde 12 farklı devlet kurumundan alınan bilgiler öğrencilerin başvuru sırasında verdiği bilgiler ile karşılaştırılıyor. Burs başvurusu onaylanırken öğrencinin ve ailesinin ekonomik durumu belirleyici oluyor.
KYK BURS VE KREDİ ÜCRETİ NE KADAR?
2024 2025 KYK burs ve kredi ücretleri henüz belli olmadı.
Geçtiğimiz yıl KYK burs ücretleri; lisans öğrencileri için 2.000 TL, yüksek lisans öğrencileri için 4.000 TL, doktora öğrencileri için ise 6.000 TL olarak ödenmişti.
İLK BURS/KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
İlk defa burs/kredi alacak öğrencilere, normal şartlar altında müracaat ettikleri öğretim yılı başı olan ekim ayından başlamak üzere normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır.
Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.
BURS ÖDEMELERİ NASIL KESİLİR?
• Başarısız olma,
• Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alma,
• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma, ders kaydı yaptırmama
• Öğretim kurumunun kapatılması,
• Bakanlığımıza bağlı yurtlardan “yurttan süresiz çıkarma cezası” alma,
• Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.