KYK BURS VE KREDİ ÜCRETİ NE KADAR?

2024 2025 KYK burs ve kredi ücretleri henüz belli olmadı.

Geçtiğimiz yıl KYK burs ücretleri; lisans öğrencileri için 2.000 TL, yüksek lisans öğrencileri için 4.000 TL, doktora öğrencileri için ise 6.000 TL olarak ödenmişti.