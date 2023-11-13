Haberler Gündem Eğitim KYK burs başvuru sonuçları açıklandı! eDevlet GSB 2023-2024 KYK burs ve kredi başvuru sonucu sorgulama nasıl yapılır?

KYK burs başvuru sonuçları açıklandı! 2023-2024 KYK burs başvuru sonucu nasıl kontrol edilir? Merakla beklenen 2023-2024 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından yapılan açıklamaya göre, KYK burs ve kredi başvuru sonuçları e-Devlet ekranı üzerinden sorgulama yapılabiliyor. İşte, KYK burs başvuru sonuçları sorgulama ekranı Habertürk Giriş: 13.11.2023 - 10:31 Güncelleme: 13.11.2023 - 10:31 facebook

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KYK burs başvuru sonucu sorgulama... Merakla beklenen 2023-2024 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları belli oldu. Konuyla ilgili açıklamayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak yaptı. Bakan Bak, X hesabı üzerinden yaptığı duyuruda, KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının e-Devlet ekranı üzerinden erişime açıldığını belirtti. Bu gelişme ile beraber, "KYK burs başvurusu sonuçları nasıl ve nereden sorgulama yapılır?" konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. İşte KYK burs ve kredi başvuru sonucu sorgulama sayfası...