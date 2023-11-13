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        Haberler Gündem Eğitim KYK burs başvuru sonuçları açıklandı! eDevlet GSB 2023-2024 KYK burs ve kredi başvuru sonucu sorgulama nasıl yapılır?

        KYK burs başvuru sonuçları açıklandı! 2023-2024 KYK burs başvuru sonucu nasıl kontrol edilir?

        Merakla beklenen 2023-2024 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından yapılan açıklamaya göre, KYK burs ve kredi başvuru sonuçları e-Devlet ekranı üzerinden sorgulama yapılabiliyor. İşte, KYK burs başvuru sonuçları sorgulama ekranı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2023 - 10:31 Güncelleme: 13.11.2023 - 10:31
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        KYK burs başvuru sonucu sorgulama... Merakla beklenen 2023-2024 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları belli oldu. Konuyla ilgili açıklamayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak yaptı. Bakan Bak, X hesabı üzerinden yaptığı duyuruda, KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının e-Devlet ekranı üzerinden erişime açıldığını belirtti. Bu gelişme ile beraber, "KYK burs başvurusu sonuçları nasıl ve nereden sorgulama yapılır?" konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. İşte KYK burs ve kredi başvuru sonucu sorgulama sayfası...

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        KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI

        Bakan Bak tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Sevgili gençler, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Hepinize hayırlı olsun. 19 Kasım saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylamayı lütfen unutmayın."

        KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI

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        KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

        Yüksek öğrenim gören öğrencilere devlet tarafından karşılıksız olarak verilen KYK bursu için 2024 yılında geçerli olacak rakamları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. 2024 yılı kredi ve burs miktarları;

        Lisans öğrencileri için 1.250 TL’den 2 bin TL’ye,

        Yüksek lisans öğrencileri için 2 bin 500 TL’den 4 bin TL’ye

        Doktora öğrencileri için 3 bin 750 TL’den 6 bin TL’ye çıkarıldı.

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        KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?

        İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

        Öğrenciler, kendilerine verilen şifrelerle internet üzerinden kredi ve burslarının yatırılacağı Ziraat Bankası şubelerini de öğrenebilirler. Ayrıca öğrenciler, bankamatik kartlarını da bankadan temin edecekler.

        Haberi Hazırlayan: Kubilay Kos
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