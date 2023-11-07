Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA | 2023-2024 GSB KYK burs ve başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        KYK burs sonuçları için gözler GSB'de! 2023-2024 KYK kredi ve burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

        KYK burs başvuru sonuçları için yüz binlerce adayın gözü GSB'den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. 12 ile 19 Ekim günleri arasında gerçekleştirilen başvuruların ardından KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları sorgulama ekranı araştırmaları hız kazandı. KYK burs sonuçları T.C kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile internet üzerinden adayların erişimine açılacak. İşte 2023-2024 GSB ile KYK burs ve kredi başvuru sonuçları sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2023 - 01:40 Güncelleme: 07.11.2023 - 01:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yüz binlerce öğrenciye sağlanan burs desteği için başvurular 12-19 Ekim günleri arasında gerçekleştirildi. Eğitim, ulaşım ve barınma gibi ihtiyaçlarını karşılamak için başvuru yapanların gözü KYK burs/kredi başvuru sonuçları sorgulama ekranına çevrildi. İşte 2023-2024 KYK burs sonuç tarihine ilişkin son dakika gelişmeleri...

        2

        KYK BURS ÜCRETLERİ BELLİ OLDU!

        2024 yılı kredi burs miktarları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı.

        İşte 2023-2024 yılı burs ve kredi miktarları

        Lisans öğrencileri 1250 TL'den 2000 TL'ye

        Yüksek lisans öğrencileri 2500 TL'den 4000 TL'ye

        Doktora öğrencileri 3750 TL'den 6000 TL'ye yükselmiş oldu.

        3

        2023-2024 KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        KYK burs sonuçları henüz açıklanmadı. Burs başvurusu değerlendirme süreci başlarken 12 farklı devlet kurumundan alınan bilgiler öğrencilerin burs başvurusu esnasında verdiği bilgiler ile karşılaştırılıyor. Burs verilirken öğrencinin ve ailesinin ekonomik durumu belirleyici olacak.

        KYK burs ve kredi başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları kasım ayında başlamış ve sonuçlar 16 Aralık'ta açıklanmıştı. Buna göre; KYK burs başvuru sonuçlarının bu yıl kasım ayının ortalarına doğru açıklanması bekleniyor.

        KYK BURS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

        4

        BURS ÖDEMELERİ NASIL KESİLİR?

        • Başarısız olma,

        • Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alma,

        • Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma, ders kaydı yaptırmama

        • Öğretim kurumunun kapatılması,

        • Bakanlığımıza bağlı yurtlardan “yurttan süresiz çıkarma cezası” alma,

        • Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.

        5

        KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?

        İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

        Öğrenciler, kendilerine verilen şifrelerle internet üzerinden kredi ve burslarının yatırılacağı Ziraat Bankası şubelerini de öğrenebilirler. Ayrıca öğrencilerimiz bankamatik kartlarını da bankadan temin edecekler.

        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        ABD Başkanı Biden, Netanyahu ile görüştü
        ABD Başkanı Biden, Netanyahu ile görüştü
        Siirt'te feci kaza!
        Siirt'te feci kaza!
        Gutteres, Gazze'ye 1,2 milyar dolarlık insani yardım çağrısı başlattı
        Gutteres, Gazze'ye 1,2 milyar dolarlık insani yardım çağrısı başlattı
        Polat çifti soruşturmasında kayyım talebi!
        Polat çifti soruşturmasında kayyım talebi!
        Beşiktaş içeride başka dışarıda başka!
        Beşiktaş içeride başka dışarıda başka!
        Galatasaray'dan Süper Kupa kararı!
        Galatasaray'dan Süper Kupa kararı!
        CHP Parti Meclisi belli oldu
        CHP Parti Meclisi belli oldu
        G.Saray'ın Bayern 11'i netleşiyor
        G.Saray'ın Bayern 11'i netleşiyor
        Ahmet Nur Çebi açıklama yapacak
        Ahmet Nur Çebi açıklama yapacak
        Fidan-Blinken görüşmesi 2,5 saat sürdü
        Fidan-Blinken görüşmesi 2,5 saat sürdü
        Cem Garipoğlu'nun babasından flaş başvuru!
        Cem Garipoğlu'nun babasından flaş başvuru!
        Kuraklığın vurduğu Bodrum'da 'su kuyusu' uyarısı!
        Kuraklığın vurduğu Bodrum'da 'su kuyusu' uyarısı!
        Evinin altında keşfetti... En az 2 bin yıllık!
        Evinin altında keşfetti... En az 2 bin yıllık!
        Beşiktaş’ta kriz çözüldü
        Beşiktaş’ta kriz çözüldü
        Arda kulübede, Real Madrid berabere!
        Arda kulübede, Real Madrid berabere!
        Dilan ve Engin Polat operasyonunda flaş gelişme!
        Dilan ve Engin Polat operasyonunda flaş gelişme!
        "Hepsini kadro dışı bırakın"
        "Hepsini kadro dışı bırakın"
        Tesla'nın Çinli rakibi Türkiye'ye geldi
        Tesla'nın Çinli rakibi Türkiye'ye geldi
        Obama: Kimsenin eli temiz değil
        Obama: Kimsenin eli temiz değil
        Eski Knesset Başkanı'na göre savaşın bitmesi vakit alacak. İsrail toplumu ise bir volkan gibi patlayacak
        Eski Knesset Başkanı'na göre savaşın bitmesi vakit alacak. İsrail toplumu ise bir volkan gibi patlayacak