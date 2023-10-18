Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem KYK burs başvuru sonuçları sorgulama: 2023 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

        KYK burs sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

        Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvuru sonuçları binlerce adayın gündeminde yer alıyor. Başvurular devam ederken bir yandan da sonuçların açıklanacağı tarihe ilişkin sorgulamalar yoğunlaştı. İşte 2023 KYK burs başvuru sonuç tarihiyle ilgili merak edilen detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2023 - 10:06 Güncelleme: 18.10.2023 - 10:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan başvurular devam ediyor. 19 Ekim'de sona erecek olan KYK burs başvuruları ile gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte "2023 KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?" sorularının yanıtı...

        2

        KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI SÜRÜYOR

        Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, KYK burs ve kredi başvurularının başladığını bildirmişti.

        3

        KYK BURS BAŞVURULARI SON TARİHİ NE ZAMAN?

        12 Ekim tarihinde başlayan KYK burs ve kredi başvuruları, 19 Ekim 2023 Perşembe günü saat 23.59'a kadar devam edecek.

        4

        KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        KYK burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz bilinmiyor. Ancak başvuruların biteceği 19 Ekim'den itibaren iki hafta içerisinde sonuçların açıklanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İsrail Gazze'de hastane vurdu!
        İsrail Gazze'de hastane vurdu!
        İsrail'e tepki, Filistin'e destek
        İsrail'e tepki, Filistin'e destek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm insanlık harekete geçmeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm insanlık harekete geçmeli
        Gazze'de hastane vuruldu, dünya ayaklandı!
        Gazze'de hastane vuruldu, dünya ayaklandı!
        Arap ülkelerinden Biden'a peş peşe tepki!
        Arap ülkelerinden Biden'a peş peşe tepki!
        Ünlülerden hastane saldırısına tepki
        Ünlülerden hastane saldırısına tepki
        Hamas lideri Haniye'den ilk tepki
        Hamas lideri Haniye'den ilk tepki
        Pentagon'dan açıklama
        Pentagon'dan açıklama
        Küçük yaştaki çocukların nişan töreninde flaş gelişme!
        Küçük yaştaki çocukların nişan töreninde flaş gelişme!
        Ayda 10'ar bin lira gönderdi
        Ayda 10'ar bin lira gönderdi
        Borsaya büyüğün de büyüğü geliyor
        Borsaya büyüğün de büyüğü geliyor
        Suçsuz bulunmuştu, yeniden yargılanacak
        Suçsuz bulunmuştu, yeniden yargılanacak
        Omuz atma cinayetini anlattı! "Kucağımda can verdi!"
        Omuz atma cinayetini anlattı! "Kucağımda can verdi!"
        Konutta fiyat balonu
        Konutta fiyat balonu
        O anlar kamerada! Eşini bıçaklayan kocaya linç!
        O anlar kamerada! Eşini bıçaklayan kocaya linç!
        Altın ve dolarda yeni zirveler
        Altın ve dolarda yeni zirveler
        "Benim köpeğim daha iyi" kavgası! Komşusunu vurdu!
        "Benim köpeğim daha iyi" kavgası! Komşusunu vurdu!
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Biden'dan başsağlığı mesajı
        Biden'dan başsağlığı mesajı
        Milli Takım'dan ayrılık sürecini anlattı
        Milli Takım'dan ayrılık sürecini anlattı