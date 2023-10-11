Üniversite kayıt süreci tamamlandı. Üniversite öğrencileri 2023 - 2024 Akademik Yılı derslerine başladı. Burs ve krediye başvuracak üniversite öğrencileri merak içerisinde "KYK burs başvuruları ne zaman?" sorusunun cevabını araştırıyor. Bilindiği üzere kredi ve burs başvuruları Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK e-Devlet başvuru ekranı uzantısı üzerinden yapılacak. Peki, 2023 - 2024 KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? İşte merak edilen sorunun cevabıyla iligli detaylar...

Bu sene için henüz resmi bir tarih verilmedi ancak bu yıl da başvuruların ÖSYM'in yapacağı yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yine Kasım ayı içinde yapılması bekleniyor.

KYK kredi ve burs başvuruları genelde okullar eğitim yılına başladıktan sonra alınıyor. 2022 yılında, kredi ve burs başvuru tarihleri, 15-17 Kasım arasında yapılmıştı.

KYK KREDİ VE BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

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KYK BURS-KREDİ BAŞVURU EKRANI AÇILDI MI?

KYK burs ve kredi başvuru işlemleri e Devlet üzerinden yapılıyor. Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından e-Devlet Kapısı üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

Ancak henüz KYK burs başvuru ekranı açılmadı. Başvurular başladığında ekrana da erişim açılmış olacak.