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        Haberler Gündem KYK BURS BAŞVURU TARİHİ| 2023 - 2024 KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?

        KYK burs başvurusu için nefesler tutuldu! 2023 - 2024 KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?

        Gençlik ve Spor Bakanlığı 2023 - 2024 KYK burs başvuruları üniversite kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından başvuruda bulunacak öğrenciler tarafından merak ediliyor. Kredi ve burs başvurusuna bulunacak öğrenciler, KYK tarafından e-Devlet başvuru ekranına erişimin açılmasıyla başlamış olacak. Peki, 2023 - 2024 KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? İşte merak edilen sorunun cevabıyla ilgili detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2023 - 12:48 Güncelleme: 11.10.2023 - 12:48
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        Üniversite kayıt süreci tamamlandı. Üniversite öğrencileri 2023 - 2024 Akademik Yılı derslerine başladı. Burs ve krediye başvuracak üniversite öğrencileri merak içerisinde "KYK burs başvuruları ne zaman?" sorusunun cevabını araştırıyor. Bilindiği üzere kredi ve burs başvuruları Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK e-Devlet başvuru ekranı uzantısı üzerinden yapılacak. Peki, 2023 - 2024 KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? İşte merak edilen sorunun cevabıyla iligli detaylar...

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        KYK KREDİ VE BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        KYK kredi ve burs başvuruları genelde okullar eğitim yılına başladıktan sonra alınıyor. 2022 yılında, kredi ve burs başvuru tarihleri, 15-17 Kasım arasında yapılmıştı.

        Bu sene için henüz resmi bir tarih verilmedi ancak bu yıl da başvuruların ÖSYM'in yapacağı yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yine Kasım ayı içinde yapılması bekleniyor.

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        KYK BURS-KREDİ BAŞVURU EKRANI AÇILDI MI?

        KYK burs ve kredi başvuru işlemleri e Devlet üzerinden yapılıyor. Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından e-Devlet Kapısı üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

        Ancak henüz KYK burs başvuru ekranı açılmadı. Başvurular başladığında ekrana da erişim açılmış olacak.

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        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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