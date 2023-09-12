2023-2024 KYK burs başvuruları ne zaman yapılacak, başvuru tarihleri açıklandı mı?
KYK yurt başvurularının tamamlanmasının ardından KYK burs başvuru tarihlerine çevrildi. Öğrenciler eğitim öğretim dönemi boyunca Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından verilen burs veya kredi alacak. KYK burs başvuruları kamuoyuna duyurulan tarihlerde e-Devlet üzerinden alınacak. İşte 2023-2024 KYK burs başvuru tarihleri hakkında merak edilenler...
Giriş: 12.09.2023 - 02:57 Güncelleme: 12.09.2023 - 02:57
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KYK burs başvuru tarihleri adayların gündeminde yer alıyor. KYK burs başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından araştırılmaya başlandı. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından öğrencilere eğitim öğretim dönemi boyunca burs ve kredi imkanı sağlanacak. İşte 2023-2024 KYK burs başvuru ekranı ve tarihlerine ilişkin detaylar...
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