KYK burs başvuru tarihleri belli oldu mu? KYK burs başvuruları ne zaman yapılacak?
KYK burs başvuru tarihleri YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte KYK burs başvuru tarihleriyle ilgili detaylar...
KYK burs başvuru tarihleri YKS tercih sonuçlarının açıklanıp üniversite kayıt süreci için geri sayımın başlamasıyla birlikte öğrenciler tarafından merak ediliyor. Peki, 2023 KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? İşte merak edilen tarihler...
KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Öğrencilerin merakla beklediği kredi ve burs başvuruları geçen yıl eğitim döneminde 15-17 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirildi.
Bu yıl KYK burs ve kredi başvurularının yine ÖSYM'nin yapacağı yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kasım ayında yapılması bekleniyor.
Konuya dair resmi bir açıklama yapıldığında haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.
KYK BURS VE YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
KYK yurt ve burs başvuruları belirlenen takvim doğrultusunda e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreyle birlikte gerçekleştirilir.
Ara sınıflar başvuru yapabilir. Burs/kredi başvuruları internet ortamında aynı başvuru sayfası üzerinden birlikte alınmaktadır. Bu yılki KYK burs ve kredi başvurularının da ÖSYM'in yapacağı yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yine Kasım ayı içerisinde yapılması bekleniyor.