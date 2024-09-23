KYK burs başvuru sürecinde bekleyiş sürüyor. KYK burs ve kredi başvuruları, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından belirlenen tarihler aralığında e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Geçtiğimiz yıl 12-19 Ekim tarihleri arasında alınan kredi ve burs başvurularının bu yıl ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki, KYK burs başvusu ne zaman başlıyor? 2024-2025 GSB KYK burs ve kredi başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...