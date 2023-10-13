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        Haberler Gündem KYK burs başvuruları başladı! 2023-2024 GSB KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru ekranı ile başvuru işlemi nasıl yapılır?

        KYK burs/kredi başvuruları başladı! İşte 2023-2024 GSB KYK burs ve kredi başvuru ekranı

        Üniversite öğrencileri tarafından büyük bir heyecanla beklenilen KYK burs ve kredi başvuruları 12 Ekim Perşembe günü itibarıyla başladı. Resmi Twitter hesabından duyuru yayınlanan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek başvuruların 19 Ekim Perşembe gününe kadar süreceğini açıkladı. Son dakika açıklamasının ardından gözler GSB KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru ekranına çevrildi. İşte 2023-2024 KYK burs/kredi başvuru ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.10.2023 - 00:24 Güncelleme: 13.10.2023 - 00:24
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        GSB KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru ekranı araştırmaları, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın son dakika açıklamasının ardından hız kazandı. Bakan Bak'ın Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya göre KYK burs ve kredi başvuruları 12 Ekim Perşembe günü itibarıyla başladı. KYK burs ve kredilerinden yararlanmak isteyen üniversite öğrencileri başvuru işlemlerini 19 Ekim Perşembe günü saat 23:59’a kadar e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirebilecekler. İşte 2023-2024 GSB KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru ekranı...

        2

        KYK BURS BAŞVURULARI BAŞLADI!

        Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, KYK burs ve kredi başvurularının başladığını bildirdi.

        BAKAN BAK SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU!

        Dr. Osman Aşkın Bak'ın resmi Twitter hesabı üzerinden yayınladığı duyuru şu şekilde,

        "Sevgili gençler,

        GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuruları başladı!

        Başvurularınızı e-Devlet sistemi üzerinden, 19 Ekim Perşembe günü saat 23:59’a kadar yapabilirsiniz.

        Eğitim yolculuğunuzda daima yanınızdayız…"

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        KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

        12 Ekim tarihinde başlayan KYK burs ve kredi başvuruları, 19 Ekim 2023 Perşembe günü saat 23.59'a kadar devam edecek.

        4

        KYK BURS-KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        KYK burs ve kredi başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden yapılıyor. Adaylar, KYK burs başvuru işlemlerini aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla gerçekleştirebilir.

        EDEVLET EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        KYK KREDİ BURS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        KİMLER KYK BURS BAŞVURUSU YAPABİLİR?

        Ön lisans öğrencileri,

        Lisans öğrencileri,

        İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okullara dikey geçiş sınavı ile kayıt yaptıran öğrencilere (intibak sınıfında öğrenim kredisi verilmez),

        Yüksek lisans (Master ve Doktora) öğrencileri, öğrenim kredisinden yararlanabilirler.

        6

        2023 KYK KREDİ VE BURS ÖDEMELERİ NE KADAR?

        KYK Lisans Kredisi/Bursu: 1250 TL

        KYK Yüksek Lisans Kredisi/Bursu: 2500 TL

        KYK Doktora Kredisi/Bursu: 3750 TL

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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