KYK burs başvuruları başladı! 2023-2024 GSB KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru ekranı ile başvuru işlemi nasıl yapılır? İşte KYK bursu başvuru ekranı linki

KYK burs başvuruları başladı! 2023-2024 GSB KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru ekranı ile başvuru işlemi nasıl yapılır? İşte KYK bursu başvuru ekranı linki

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GSB KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru ekranı araştırmaları, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın son dakika açıklamasının ardından hız kazandı. Bakan Bak'ın Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya göre KYK burs ve kredi başvuruları 12 Ekim Perşembe günü itibarıyla başladı. KYK burs ve kredilerinden yararlanmak isteyen üniversite öğrencileri başvuru işlemlerini 19 Ekim Perşembe günü saat 23:59’a kadar e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirebilecekler. İşte 2023-2024 GSB KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru ekranı...