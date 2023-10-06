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        Haberler Gündem KYK burs başvuruları başladı mı? Gözler GSB başvuru ekranında! 2023-2024 KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor?

        KYK burs başvuruları başladı mı? Gözler GSB başvuru ekranında! KYK burs başvuruları ne zaman?

        KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? 2023 - 2024 üniversite kayıt sürecinin ardından KYK bursuna başvuracak öğrenciler merak içerisinde bu sorunun cevabını araştırıyor. Peki, KYK burs başvuruları başladı mı? İşte merak edilen soruların cevabı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.10.2023 - 19:13 Güncelleme: 06.10.2023 - 19:13
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        KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? 2023 YKS ek tercih sonuçlarının açıklanıp kayıtların yapılmasının ardından üniversite kayıt süreci bu yıllık sona erdi. Yeni öğrenciler ve bu yıl burs başvurusunda bulunacaklar merak içerisinde "2023 KYK burs ve kredi başvurusu başladı mı?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Gençlik ve Spor Bakanlığı e-Devlet uzantısı üzerinden KYK kredi burs başvuru ekranı açıldı mı? İşte merak edilen sorunun cevaıyla ilgili detaylar...

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        KYK KREDİ VE BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        KYK kredi ve burs başvuruları genelde okullar eğitim yılına başladıktan sonra alınıyor. 2022 yılında, kredi ve burs başvuru tarihleri, 15-17 Kasım arasında yapılmıştı.

        Bu sene için henüz resmi bir tarih verilmedi ancak bu yıl da başvuruların ÖSYM'in yapacağı yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yine Kasım ayı içinde yapılması bekleniyor.

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        KYK BURS-KREDİ BAŞVURU EKRANI AÇILDI MI?

        KYK burs ve kredi başvuru işlemleri e Devlet üzerinden yapılıyor. Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından e-Devlet Kapısı üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

        Ancak henüz KYK burs başvuru ekranı açılmadı. Başvurular başladığında ekrana da erişim açılmış olacak.

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        #KYK
        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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