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        Haberler Bilgi Gündem KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2024 - 2025 GSB KYK burs ve kredi başvuru şartları ne?

        KYK burs başvuru tarihleri: KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?

        KYK burs başvuru tarihleri gündemdeki yerini koruyor. Binlerce üniversite öğrencisi yapılacak duyuruyu bekliyor. KYK bursu başvuru şartlarını taşıyan öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından duyurulan tarihler kapsamında başvurularını gerçekleştirebilecekler. KYK bursuna hak kazanamayan öğrencilere ise geri ödemeli kredi hakkı sunuluyor. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak? 2024- 2025 KYK burs başvuru şartları nelerdir? İşte merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2024 - 19:40 Güncelleme: 02.10.2024 - 19:40
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        Üniversite öğrencilerine maddi destek sağlayan Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (KYK) 2024-2025 öğretim yılı burs başvuru takvimi sorgulanmaya devam ediyor. Üniversite öğrencilerinin burs desteğinde öncelikli tercihi olan KYK, her yıl belirtilen tarihler kapsamında online başvuruları alıyor. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak, tarih belli oldu mu? İşte KYK bursları hakkında güncel bilgiler...

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        2024-2025 KYK BURS/KREDİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        KYK kredi ve burs başvuruları geçtiğimiz yıl 12-19 Ekim 2023 tarihleri arasında alınmıştı.

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        Bu yılki başvuruların da ÖSYM'in yapacağı yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yine Ekim ayı içinde yapılması bekleniyor. Bu kapsamda GSB ya da KYK'dan konuya ilişkin bir son dakika açıklaması gelmesi durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

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        KYK BURS-KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        KYK burs ve kredi başvuru işlemleri e Devlet üzerinden yapılıyor. Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından e-Devlet Kapısı üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

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        ÖNCELİKLİ OLARAK BURS ALACAK ÖĞRENCİLER

        Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi

        Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi)

        Sağlık kurulu raporu ile yüzde 40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrencile

        Anne ve babası vefat etmiş olanlar,

        Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar,

        Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,

        Amatör milli sporcu olan öğrenciler.

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        AYNI ANDA HEM BURS HEM KREDİ ALINABİLİR Mİ?

        Burs/Kredi Yönetmeliği'ne göre burs alan öğrenciye kredi; kredi alan öğrenciye ise burs ödemesi yapılamaz.

        KYK BURSU NE KADAR?

        2024-2025 KYK burs ve kredi güncel tutarları henüz paylaşılmadı. Geçtiğimiz yılın KYK burs ücretleri 1250 liradan 2000 TL'ye yüksek lisans için 2500 liradan 4000 liraya doktora öğrencileri için 3750 liradan 6000 liraya çıkmıştı.

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