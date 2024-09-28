KYK burs başvurusu ne zaman başlıyor?
Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvurularında bekleyiş sürüyor. Geçtiğimiz sene 12-19 Ekim tarihleri arasında alınan KYK burs başvurularının bu yıl ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. KYK burs ve kredi başvuru tarihlerine ilişkin gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı'dan gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. KYK burs başvuruları her yıl olduğu gibi bu yıl da belirtilen tarihler arasında e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman başlıyor? İşte 2024-2025 KYK burs başvuru takvimi...
KYK burs başvuru tarihleri üniversite öğrencilerinin gündemindeki yerini koruyor. KYK bursuna başvuru şartlarını taşıyan öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından belirtilen tarihler arasında başvurularını yapabilecek. KYK bursuna hak kazanamayan öğrencilere geri ödemeli kredi hakkı sunulmaktadır. Peki, KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? KYK burs başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...
2024-2025 KYK BURS/KREDİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLIYOR?
KYK kredi ve burs başvuruları geçtiğimiz yıl 12-19 Ekim 2023 tarihleri arasında alınmıştı.
Bu yılki başvuruların da ÖSYM'in yapacağı yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yine Ekim ayı içinde yapılması bekleniyor.
Bu kapsamda GSB ya da KYK'dan konuya ilişkin bir son dakika açıklaması gelmesi durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
KYK BURS-KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
KYK burs ve kredi başvuru işlemleri e Devlet üzerinden yapılıyor. Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından e-Devlet Kapısı üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.
ÖNCELİKLİ OLARAK BURS ALACAK ÖĞRENCİLER
Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi
Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi)
Sağlık kurulu raporu ile yüzde 40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrencile
Anne ve babası vefat etmiş olanlar,
Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar,
Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,
Amatör milli sporcu olan öğrenciler
AYNI ANDA HEM BURS HEM KREDİ ALINABİLİR Mİ?
Burs/Kredi Yönetmeliği'ne göre burs alan öğrenciye kredi; kredi alan öğrenciye ise burs ödemesi yapılamaz.