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        Haberler Yaşam KYK burs başvuruları için geri sayım! 2023-2024 KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

        KYK burs başvuru tarihleri takvimi: 2023-2024 KYK burs başvuruları başladı mı, şartları neler?

        KYK burs başvuruları ile ilgili detaylar bekleniyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) geri ödemesiz burs başvuru tarihleri takvimi araştırması sıklaştı. Öğrenciler "KYK burs ve kredi başvurusu başladı mı, kimler başvurabilir ve başvuru şartları neler?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, GSB KYK karşılıksız burs ve geri ödemeli kredi başvuru tarihleri ile ilgili detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2023 - 17:17 Güncelleme: 20.09.2023 - 17:17
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        Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvuruları için geri sayım başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere her sene burs ve kredi veriyor. Bu kapsamda gözler "KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak?" sorusuna çevrildi. İşte, 2023-2024 KYK bursları başvuru şartları ve tarihleri ile iligili detaylar...

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        KYK BURS/KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        KYK yurt başvuruları üniversiteler açılmadan önce tamamlandığından burs başvurularına göre daha erken alınıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı henüz 2023-2024 eğitim öğretim yılı KYK burs başvuru takvimini duyurmadı.

        Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği kredi ve burs başvuruları geçtiğimiz eğitim döneminde 15-17 Kasım 2022 tarihleri arasında alınmıştı.

        Bu yıl da başvuruların ÖSYM'in yapacağı yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yine Kasım ayı içinde yapılması bekleniyor.

        Bu kapsamda GSB ya da KYK'dan açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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        KYK BURS-KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        KYK burs ve kredi başvuru işlemleri e Devlet üzerinden yapılıyor. Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından e-Devlet Kapısı üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

        E-DEVLET KYK YURT BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYIN

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        KYK BURS/KREDİ BAŞVURUSU NEDİR?

        Kredi ve Yurtlar Kurumu aracılığıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı üniversite öğrencilerinin başta eğitim, konaklama ve diğer ihtiyaçları için burs desteği sağlıyor. Burs başvuruları değerlendirilirken adayların ve ailesinin ekonomik durumları belirleyici oluyor.

        Burs verilmeyen öğrencilere ise geri ödemeli kredi desteği sağlanıyor. Burs başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden belirlenen takvim doğrultusunda T.C. kimlik numarası ve şifreyle gerçekleştirilir.

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        Yurt dışında eğitim alan öğrenciler, ikinci öğretim öğrencileri burs müracaatında bulunabilir. Başarı kriterlerini sağlamayan adayların bursları krediye dönüşebilir. KYK burs başvuruları internet üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple adayların herhangi bir kuruma giderek bizzat müracaat etmesine gerek bulunmuyor.

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        AYNI ANDA HEM BURS HEM KREDİ ALINABİLİR Mİ?

        Burs/Kredi Yönetmeliği'ne göre burs alan öğrenciye kredi; kredi alan öğrenciye ise burs ödemesi yapılamaz.

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        KYK KREDİ VE BURS BAŞVURULARI AYRI AYRI MI?

        Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından öğrencilere sağlanan kredinin herhangi bir başvuru ekranı bulunmuyor. Öğrenciler sadece kredi başvurusunda bulunamazlar.

        KYK burs başvurusunda bulunurken öğrenciler aynı anda kredi için de müracaat etmiş olur. Yapılan değerlendirme sonucunda burs hakkı elde edemeyen adaylara geri ödemeli kredi verilir. Öğrenci kredisi ödemeleri mezun olunan tarihten 2 yıl sonra başlar.

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        ÖNCELİKLİ OLARAK BURS ALACAK ÖĞRENCİLER

        Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi)

        Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi)

        Sağlık kurulu raporu ile yüzde 40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,

        Anne ve babası vefat etmiş olanlar,

        Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar,

        Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,

        Amatör milli sporcu olan öğrenciler

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        KYK BURSU NE KADAR, KAÇ TL?

        2023 yılının Ocak ayından itibaren üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrencilerin 1250 TL olarak belirlenmişti.

        Burs ödemeleri Yüksek lisansta 2500 TL, doktorada 3750 TL olarak belirlenmiştir.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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