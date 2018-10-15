" KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?" sorusu üniversiteye yerleşen milyonlarca öğrenci tarafında merakla araştırılmaya başlandı. redi ve Yurtlar Kurumu tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere verilecek olan KYK burs ve kredisi başvuru işlemleri için artık geri sayım başladı. Başvuru işlemlerinin DGS ek tercih ve yerleştirme işlemlerinin ardından KYK burs ve kredi başvuruları için de beklenen duyurunun yapılması bekleniyor. Peki E-devlet üzerinden gerçekleştirilecek başvurular ne zaman başlayacak? İşte konuya dair tüm detaylar...

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kredi ve Yurtlar Kurumu, 2018 yılı itibariyle burs ve kredi imkanından faydalanmak isteyen öğrencilerin yapacağı başvuruları önümüzdeki günlerde almaya başlayacak. Geçtiğimiz yıl 16 Ekim tarihinde öğrencilerin erişimine açılan burs ve kredi başvurularının, bu yıl ek yerleştirme ve DGS yerleştirmelerinin ardından erişime açılması bekleniyor.

KYK BURS VE KREDİ MİKTARI DEĞİŞTİ

Türkiye genelinde yaklaşık 150 bin öğreniye verilen KYK bursları geçtiğimiz eğitim-öğretim yılında 425 lira olarak öğrencilere tahsil ediliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde konuya dair açıklamasında, "Önümüzdeki eğitim-öğretim yılı için kredi burs miktarını lisansta 500, yüksek lisansta bin, doktorada bin 500 liraya yükseltme kararı aldık." dedi.

• Lisansta 500 TL

• Yüksek Lisansta 1.000 TL

• Doktorada 1.500 TL

E-DEVLET SİSTEMİNDEN BAŞVURU YAPILABİLECEK

Önümüzdeki günlerde KYK burs ve kredi başvurularının başlaması ile birlikte tüm öğrenciler başvurularını online olarak e-devlet üzerinden yapabilecekler.Başvuruya dair, E-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

KYK'DAN BURS ALAN ÖĞRENCİLERE ÇOK ÖNEMLİ UYARI

KYK, burs alan öğrencilerin başarı durumlarına göre bursların krediye çevrilmesiyle ilgili olarak uyarıda bulundu. Burs alan öğrencilerin not ortalaması 4'lük sistem üzerinden 2 ve üzeri, 100’lük sistem üzerinden 53,33 ve üzeri olan öğrenciler ile hazırlık sınıfını geçip bir üst sınıfa başlayan öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir ve bu öğrenciler burs almaya devam edecekler, ancak başarı durumları aksi şekilde olan öğrencilerin bursu krediye çevrilecek. İşte KYK'nın yaptığı o açıklama:

"Kurumumuzdan burs alan öğrencilerin başarı durumları YÖK Öğrenci Bilgi Sistemi (YÖKSİS) üzerinden sorgulanmaktadır. Not ortalaması 4'lük sistem üzerinden 2 ve üzeri, 100’lük sistem üzerinden 53,33 ve üzeri olan öğrenciler ile hazırlık sınıfını geçip bir üst sınıfa başlayan öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir ve bu öğrenciler burs almaya devam eder.

Not ortalaması bu puanların altında kalan veya hazırlık sınıfını geçemeyen öğrencilerin bursu, ekim ayından itibaren öğrenim kredisine dönüştürülecektir. Öğrencilere, Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre normal öğrenim süresinden kalan süre kadar öğrenim kredisi ödenecektir. Öğrenim kredisi almak istemeyen öğrenciler www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile başvuru yaparak burs/kredi iptal/ vazgeçti işlemi yapabilecektir.

Bursunun öğrenim kredisine dönüşüp dönüşmediğini kontrol etmek isteyen öğrenciler, durumlarını ekim ayı itibarıyla e-Devlet’teki Burs/Kredi Sorgu alanından ya da Ziraat Bankası ATM’lerinden öğrenebilecektir.

YÖK Öğrenci Bilgi Sistemi’nde not ortalamasında yanlışlık olduğunu düşünen öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleri ile görüşmesi gerekmektedir."

BURS HANGİ DURUMLARDA KESİLECEK

• KYK tarafından üniversite öğrencilerine tahsil edilecek olan burslar belirli durumlarda kesintiye uğrayabilir.Bunlar;

• Derslerde başarısızlık durumunda,

• Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,

• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

• Öğretim kurumunun kapatılması,

• Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi

•Kesin bir hükümle mahkum edilmesi

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