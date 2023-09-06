Haberler Gündem Eğitim KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak, tarih açıklandı mı? KYK burs ve kredi başvuru şartları nelerdir?

KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak, tarih açıklandı mı? KYK burs ve kredi başvuru şartları... KYK yurt başvurularının alınmasının ardından sonuçların açıklanmasına ilişkin geri sayım sürüyor. Söz konusu durumun yanı sıra KYK burs ve kredi başvurularının ne zaman başlayacağı da gündem olmuş durumda. Konuya ilişkin en çok; KYK burs başvuru tarihleri açıklandı mı, başvuru şartları nelerdir ve kimler alabilir gibi soruların cevapları merak ediliyor. İşte, 2023-2024 KYK burs ve kredi başvurularına ilişkin bilgiler... Habertürk Giriş: 06.09.2023 - 10:53 Güncelleme: 06.09.2023 - 10:53 facebook

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KYK burs ve kredi başvuruları ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Söz konusu burs ve krediden faydalanmak isteyen yurt genelindeki binlerce öğrenci; KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak, başvurular nasıl ve nereden yapılacak sorularının cevaplarını merak ediyor. İşte, KYK burs ve kredi başvurularına dair tüm bilinmesi gerekenler...

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KYK BURS - KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? KYK burs ve kredi başvuru işlemleri e Devlet üzerinden yapılıyor. Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından e-Devlet Kapısı üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. E-DEVLET KYK YURT BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYIN