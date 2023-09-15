Haberler Gündem Eğitim KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor? 2023-2024 KYK geri ödemesiz burs ve geri ödemeli kredi başvuru şartları neler?

KYK geri ödemesiz burs başvuruları ne zaman başlayacak? KYK burs ve kredi başvuru şartları... Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) geri ödemesiz bursları ile ilgili araştırmalar başlamış durumda. Dün itibariyle KYK yurt sonuçlarının duyurulmasının ardından öğrenciler; KYK karşılıksız burs başvuruları ne zaman başlayacak, kimler başvurabilir ve başvuru şartları neler gibi soruların cevaplarını merak ediyor. İşte, konuya dair detaylar... Habertürk Giriş: 15.09.2023 - 19:20 Güncelleme: 15.09.2023 - 19:20 facebook

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KYK burs ve kredi başvurularına ilişkin beklenen tarihler iyice yaklaşmış durumda. GSB tarafından alınacak olan söz konusu başvurulara ilişkin en çok; KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak ve kimler başvurabilir sorularının cevapları merak ediliyor. İşte, detaylar...

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KYK BURS/KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN? KYK yurt başvuruları üniversiteler açılmadan önce tamamlandığından burs başvurularına göre daha erken alınıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı henüz 2023-2024 eğitim öğretim yılı KYK burs başvuru takvimini duyurmadı. Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği kredi ve burs başvuruları geçtiğimiz eğitim döneminde 15-17 Kasım 2022 tarihleri arasında alınmıştı. Bu yıl da başvuruların ÖSYM'in yapacağı yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yine Kasım ayı içinde yapılması bekleniyor. Bu kapsamda GSB ya da KYK'dan açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.