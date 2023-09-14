Haberler Gündem Eğitim KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor? 2023-2024 KYK karşılıksız ve geri ödemesiz burs başvuru ve geri ödemeli kredi şartları nelerdir?

KYK geri ödemesiz burs başvuruları ne zaman başlayacak? KYK burs ve kredi başvuru şartları... Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) geri ödemesiz bursları ile ilgili araştırmalar başlamış durumda. Dün itibariyle KYK yurt sonuçlarının duyurulmasının ardından öğrenciler; KYK karşılıksız burs başvuruları ne zaman başlayacak, kimler başvurabilir ve başvuru şartları neler gibi soruların cevaplarını merak ediyor. İşte, konuya dair detaylar... Habertürk Giriş: 14.09.2023 - 19:03 Güncelleme: 14.09.2023 - 19:03 facebook

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KYK burs ve kredi başvurularına ilişkin beklenen tarihler iyice yaklaşmış durumda. GSB tarafından alınacak olan söz konusu başvurulara ilişkin en çok; KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak ve kimler başvurabilir sorularının cevapları merak ediliyor. İşte, detaylar...

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KYK BURS - KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? KYK burs ve kredi başvuru işlemleri e Devlet üzerinden yapılıyor. Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından e-Devlet Kapısı üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. E-DEVLET KYK YURT BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYIN