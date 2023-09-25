KYK BURS BAŞVURULARI ne zaman başlıyor? 2023-2024 Üniversite geri ödemesiz KYK burs ve kredi başvuru tarihleri açıklandı mı?

KYK BURS BAŞVURULARI ne zaman başlıyor? 2023-2024 Üniversite geri ödemesiz KYK burs ve kredi başvuru tarihleri açıklandı mı?

KYK burs başvuru tarihleri, üniversite öğrencileri tarafından bekleniyor. Üniversite KYK burs ve kredi başvuru tarihleri için gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Gerekli şartları taşıyan önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri KYK bursunu almaya hak kazanacak. KYK yurt başvuruları 29 Ağustos itibarıyla başlarken gözler "KYK burs başvuruları ne zaman ve ne kadar? Üniversite KYK burs ve kredi başvuru tarihleri belli oldu mu?" sorularına çevrildi. İşte 2023-2024 üniversite KYK burs ve kredi başvuru tarihleri...

Bu kapsamda GSB ya da KYK'dan açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

Bu yıl da başvuruların ÖSYM'in yapacağı yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yine Kasım ayı içinde yapılması bekleniyor.

KYK yurt başvuruları üniversiteler açılmadan önce tamamlandığından burs başvurularına göre daha erken alınıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı henüz 2023-2024 eğitim öğretim yılı KYK burs başvuru takvimini duyurmadı.

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KYK BURS-KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK burs ve kredi başvuru işlemleri e Devlet üzerinden yapılıyor. Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından e-Devlet Kapısı üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

E-DEVLET KYK YURT BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYIN

KYK BURSU NE KADAR, KAÇ TL?

2023 yılının Ocak ayından itibaren üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrencilerin 1250 TL olarak belirlenmişti.

Burs ödemeleri Yüksek lisansta 2500 TL, doktorada 3750 TL olarak belirlenmiştir.