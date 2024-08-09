KYK burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır? GSB 2024-2025 KYK burs başvuru tarihi

KYK BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

KYK yurt ve burs başvurularıyla ilgili olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan henüz bir tarih açıklaması gelmedi. KYK yurt ve burs başvuruları ayrı ayrı tarihlerde alınıyor. Üniversitelerin akademik takvimine göre başvuru tarihleri değişebiliyor.

Geçtiğimiz senelerde burs ve öğrenim kredisi başvuruları ise Kasım ayı içerisinde tamamlanmıştı. Konuyla ilgili gelişme olduğunda haberimizde yer vereceğiz.