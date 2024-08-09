Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam KYK burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır? GSB 2024-2025 KYK burs başvuru tarihi

        KYK burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır? GSB 2024-2025 KYK burs başvuru tarihi

        KYK burs ve kredi başvurularının kısa süre içerisinde başlaması bekleniyor. Üniversite tercihlerini tamamlayan adaylar gözlerini KYK burs ekranına çevirdi. Peki KYK burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte, GSB 2024-2025 KYK burs başvuru tarihi hakkında detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.08.2024 - 11:51 Güncelleme: 09.08.2024 - 11:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        KYK burs başvuruları milyonların gündeminde yer alıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından ödenen kredi ve burs başvurularının alınacağı tarihler, üniversite öğrencilerinin gündeminde yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı (KYK) Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) burs ve kredi ödemelerinden yararlanmak isteyen öğrenciler başvurularını e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirebilecekler. İşte e-Devlet GSB KYK burs başvuru detayları

        2

        KYK BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

        KYK yurt ve burs başvurularıyla ilgili olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan henüz bir tarih açıklaması gelmedi. KYK yurt ve burs başvuruları ayrı ayrı tarihlerde alınıyor. Üniversitelerin akademik takvimine göre başvuru tarihleri değişebiliyor.

        Geçtiğimiz senelerde burs ve öğrenim kredisi başvuruları ise Kasım ayı içerisinde tamamlanmıştı. Konuyla ilgili gelişme olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

        3

        BURS/KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Burs/kredi başvuruları her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Altındağ'da köpek ölümleri! Barınak yakınında bulundu
        Altındağ'da köpek ölümleri! Barınak yakınında bulundu
        Cezaevinden çıkan cani, cinayet işledi!
        Cezaevinden çıkan cani, cinayet işledi!
        Trump'a suikast girişiminde yeni görüntüler!
        Trump'a suikast girişiminde yeni görüntüler!
        Otobüs üst geçidin ayağına çarptı! Ölü ve yaralılar var
        Otobüs üst geçidin ayağına çarptı! Ölü ve yaralılar var
        Son şampiyon sezonu açıyor
        Son şampiyon sezonu açıyor
        Antalya'daki tarihi mendirek çökmeye başladı!
        Antalya'daki tarihi mendirek çökmeye başladı!
        Kapanışta Tom Cruise sürprizi
        Kapanışta Tom Cruise sürprizi
        Ocakta maaş zamları ne olacak?
        Ocakta maaş zamları ne olacak?
        'Süper' heyecan başlıyor!
        'Süper' heyecan başlıyor!
        Harris'ten Trump'a: Dört gözle bekliyorum
        Harris'ten Trump'a: Dört gözle bekliyorum
        Hava sıcaklığı 35 dereceyi görünce... Kangalların serinleme yöntemi!
        Hava sıcaklığı 35 dereceyi görünce... Kangalların serinleme yöntemi!
        Macron tatilde
        Macron tatilde
        Büyük sır: 13 milyar dolar nasıl çalındı?
        Büyük sır: 13 milyar dolar nasıl çalındı?
        Ürdün Kraliyet çifti Bodrum'da
        Ürdün Kraliyet çifti Bodrum'da
        İngiltere'de yalan haberi yayan kadın gözaltında
        İngiltere'de yalan haberi yayan kadın gözaltında
        Karbonhidrat oranı düşük besinler
        Karbonhidrat oranı düşük besinler
        Parmak izlerimiz nasıl belirlenir ve ne işe yarar?
        Parmak izlerimiz nasıl belirlenir ve ne işe yarar?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Depremzede kızın anne yadigarı yüzüğü aranıyor
        Depremzede kızın anne yadigarı yüzüğü aranıyor
        Müşterilerine 12.7 milyar dolar ödeyecek
        Müşterilerine 12.7 milyar dolar ödeyecek