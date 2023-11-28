Haberler Gündem KYK BURS-KREDİ ÖDEME TARİHLERİ BELLİ OLDU! GSB ile 2023-2024 KYK burs ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü duyurdu: KYK burs ödemeleri başladı! İşte 2023-2024 KYK burs-kredi ödeme tarihleri KYK burs ve öğrenim kredisi ödeme tarihleri belli oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından burs almaya hak kazanan öğrencilerin ödemeleri T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre 3 farklı günde gerçekleştiriliyor. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) tarafından yapılan açıklamada "Öğrenim kredisi ve burs alan yeni öğrencilere ekim ve kasım ayı ödemeleri bir arada!" ifadeleri yer aldı. İşte GSB ile 2023-2024 KYK burs/kredi ödeme tarihleri... Habertürk Giriş: 28.11.2023 - 11:23 Güncelleme: 28.11.2023 - 11:23 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







Gençlik ve Spor Bakanlığı üzerinden burs/ kredi almaya hak kazanan öğrencilerin heyecanlı bekleyişi son buldu. KYK burs ve öğrenim kredisi ödeme tarihleri, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün son dakika açıklamasının ardından belli oldu. Geçtiğimiz yıl ekim, kasım, aralık aylarının 3 burs ödemesi toplu olarak gerçekleştirilmişti. Gözler KYK 3 aylık toplu burs ödemelerine çevrildi. İşte GSB ile T.C. kimlik numarasının son hanesine göre 2023-2024 KYK burs ve öğrenim kredisi ödeme tarihleri...

2 Şurada Paylaş!







KYK ÖDEMELERİ BAŞLADI! 2023-2024 yılı için KYK burs ve kredi ödeme tarihleri öğrencilerin gündeminde yer alıyordu. KYK burs ve kredi ödemeleri 28 Kasım itibariyle başladı. Yapılan açıklamada; "Ödemeler Başladı! Öğrenim kredisi ve burs alan yeni öğrencilere ekim ve kasım ayı ödemeleri bir arada! TCKN son hanesine göre: "0" ve "2" olanlar 28.11.2023'te, "4" ve "6" olanlar 29.11.2023'te, "8" olanlar ise 30.11.2023'te hesaplara yatacak." denildi.