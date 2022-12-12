Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde verilen KYK burs ve kredilerine ilişkin resmi açıklama geldi. Yurt genelinde binlerce öğrencinin yararlanabildiği durumla ilgili olarak; KYK burs ve kredileri ne kadar oldu sorunsunun cevabının ayrıntılarını bir araya getirdik...