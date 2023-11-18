Haberler Gündem KYK BURS ÖDEME GÜNLERİ 2023-2024 | KYK ilk burs ödemeleri ne zaman başlayacak, 3 aylık toplu ödeme bu ay mı yatacak?

KYK burs ödeme günleri: 2023-2024 ilk burs ödemeleri ne zaman başlayacak? KYK burs ve kredi ilk ödeme tarihleri için gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB'ye çevrildi. 12-19 Ekim günleri arasında başvuru yapan ve burs/kredi almaya hak kazanan öğrenciler Ekim, Kasım, Aralık ayları için 3 aylık toplu burs ödemesi yapılıp yapılmayacağını sorguluyor. Temmuz ayında yapılan zamla birlikte 2 bin TL'ye yükselen KYK burs ödemeleri öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son hanelerine göre yapılıyor. İşte 2023-2024 KYK burs ödeme günlerine ilişkin detaylar... Habertürk Giriş: 18.11.2023 - 08:47 Güncelleme: 18.11.2023 - 08:47 facebook

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KYK ilk burs ve öğrenim kredisi ödeme tarihleri takvimi öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, burs ve kredi sonuçlarının açıklandığını duyururken gözler KYK burs ödeme günlerine çevrildi. Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin, en geç 19 Kasım Pazar günü saat 23.59'a kadar e-Devlet sistemi üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor. İşte GSB 2023-2024 KYK burs ve kredi ödeme tarihlerine ilişkin merak edilenler...

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KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sevgili gençler, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Hepinize hayırlı olsun. 19 Kasım saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylamayı lütfen unutmayın."