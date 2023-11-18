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        Haberler Gündem KYK BURS ÖDEME GÜNLERİ 2023-2024 | KYK ilk burs ödemeleri ne zaman başlayacak, 3 aylık toplu ödeme bu ay mı yatacak?

        KYK burs ödeme günleri: 2023-2024 ilk burs ödemeleri ne zaman başlayacak?

        KYK burs ve kredi ilk ödeme tarihleri için gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB'ye çevrildi. 12-19 Ekim günleri arasında başvuru yapan ve burs/kredi almaya hak kazanan öğrenciler Ekim, Kasım, Aralık ayları için 3 aylık toplu burs ödemesi yapılıp yapılmayacağını sorguluyor. Temmuz ayında yapılan zamla birlikte 2 bin TL'ye yükselen KYK burs ödemeleri öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son hanelerine göre yapılıyor. İşte 2023-2024 KYK burs ödeme günlerine ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.11.2023 - 08:47 Güncelleme: 18.11.2023 - 08:47
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        1

        KYK ilk burs ve öğrenim kredisi ödeme tarihleri takvimi öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, burs ve kredi sonuçlarının açıklandığını duyururken gözler KYK burs ödeme günlerine çevrildi. Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin, en geç 19 Kasım Pazar günü saat 23.59'a kadar e-Devlet sistemi üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor. İşte GSB 2023-2024 KYK burs ve kredi ödeme tarihlerine ilişkin merak edilenler...

        2

        KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Sevgili gençler, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Hepinize hayırlı olsun. 19 Kasım saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylamayı lütfen unutmayın."

        3

        İLK KYK BURS ÖDEMELERİ HANGİ TARİHTE BAŞLAYACAK?

        2023-2024 yılı ilk KYK burs ve öğrenim kredilerinin ödeme tarihleri henüz açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz sene üç aylık burs-kredilerinin öğrencilerin hesaplarına 29 Aralık itibarıyla yatırılmaya başlamıştı. Bu sene de benzer tarihlerde ödeme yapılması beklenirken; konuya dair açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

        4

        2024 KYK BURSU NE KADAR OLDU?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılı kredi ve burs rakamlarını lisans öğrencileri için 2 bin, yüksek lisans için 4 bin, doktora öğrencileri için 6 bin liraya çıkardıklarını açıkladı.

        5

        KYK 3 AYLIK TOPLU ÖDEME YAPILACAK MI?

        Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan 3 aylık toplu ödeme yapılacağına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

        Geçtiğimiz dönem öğrenci hesaplarına 3 aylık burs toplu şekilde yatırılmıştı.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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