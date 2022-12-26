Kredi ve burs başvuruları olumlu sonuçlanan milyonlarca öğrencinin gündeminde yer alan KYK burs ödemelerinde araştırmalar devam ediyor. Peki, KYK bursları ne zaman yatacak ve toplu ödeme olacak mı? İşte GSB ile KYK burs ve kredi ödemeleri hakkında merak edilen güncel bilgiler...