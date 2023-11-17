Haberler Gündem KYK BURS ÖDEME TARİHLERİ 2023-2024 | KYK burs ödemeleri ne zaman başlayacak? KYK 3 aylık toplu burs ödemeleri bu ay mı ödenecek?

Öğrencilerin gözü KYK burs ödeme takviminde! 2023-2024 KYK 3 aylık toplu ödemeleri ne zaman yatacak? Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklandığını duyurmasının ardından öğrencilerin gözü ilk burs ödeme tarihlerine çevrildi. KYK burs ödemeleri öğrencilerin T.C. kimlik numarasın son hanesine göre her ay 6'sı ile 10'u arasında hesaplara yatırılıyor. Başvuru işlemlerini Ekim'de tamamlayan öğrencilerin gözü Ekim, Kasım, Aralık KYK 3 aylık toplu burs ödemelerine çevrili. İşte 2023-2024 GSB ile KYK burs ödeme tarihlerine ilişkin detaylar... Habertürk Giriş: 17.11.2023 - 00:14 Güncelleme: 17.11.2023 - 00:14 facebook

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GSB KYK burs ödeme tarihleri takvimi için gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. 2023-2024 eğitim öğretim döneminde üniversite burs ücretleri 2 bin TL'ye yükseldi. Başvuru işlemlerini 12 Ekim ile 19 Ekim günleri arasında gerçekleştiren öğrencilerin burs başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden adayların erişimine açılmıştı. Geçtiğimiz yıl Ekim, Kasım, Aralık ayları için 3 aylık toplu burs ödemesi yapılmıştı. 2023-2024 eğitim öğretim döneminde KYK 3 aylık toplu ödeme yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. İşte KYK bursu ödeme tarihleri hakkında merak edilenler...

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KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sevgili gençler, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Hepinize hayırlı olsun. 19 Kasım saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylamayı lütfen unutmayın."