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        Haberler Gündem KYK burs ödeme tarihleri 2023-2024: KYK ilk burs ödemeleri ne zaman yatacak ve toplu mu verilecek?

        2023-2024 KYK bursu ödeme tarihleri: KYK ilk bursu ne zaman yatacak?

        2023-2024 yılı KYK burs ve kredi sonuçları Gençlik ve Spor Bakanı Osman Bak'ın duyurusu sonrası, e-Devlet üzerinden erişime sunuldu. KYK burs sonuçlarının açıklanmasının ardından ilk burs ödemelerinin yapılacağı tarih üniversite öğrencilerinin gündemini meşgul etmeye başladı. Bilindiği üzere KYK bursları T.C kimlik numaralarının son hanesine göre yapılmaktadır. İşte 2023 KYK ilk bursların hesaplara yatacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.11.2023 - 09:54 Güncelleme: 15.11.2023 - 09:54
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        1

        Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) bursu ilk ödeme tarihleri öğrenciler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Hatırlanacağı üzere lisans ve ön lisans öğrencileri için bu dönem burs ücreti 1.250 TL'den 2 bin TL'ye yükseltilmişti. Bu yıl 1. 250 TL üzerinden yapılacak toplu ödemelerin hesaba yatacağı tarih merak konusu oldu. Peki, "KYK ilk bursu ne zaman yatacak? KYK bursu 3 aylık mı yatacak?" İşte KYK bursu ödeme tarihleri...

        2

        KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Sevgili gençler, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Hepinize hayırlı olsun. 19 Kasım saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylamayı lütfen unutmayın."

        3

        İLK KYK BURS ÖDEMELERİ HANGİ TARİHTE BAŞLAYACAK?

        2023-2024 yılı ilk KYK burs ve öğrenim kredilerinin ödeme tarihleri henüz açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz sene üç aylık burs-kredilerinin öğrencilerin hesaplarına 29 Aralık itibarıyla yatırılmaya başlamıştı. Bu sene de benzer tarihlerde ödeme yapılması beklenirken; konuya dair açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

        4

        2024 KYK BURSU NE KADAR OLDU?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılı kredi ve burs rakamlarını lisans öğrencileri için 2 bin, yüksek lisans için 4 bin, doktora öğrencileri için 6 bin liraya çıkardıklarını açıkladı.

        5

        KYK 3 AYLIK TOPLU ÖDEME YAPILACAK MI?

        Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan 3 aylık toplu ödeme yapılacağına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

        Geçtiğimiz dönem öğrenci hesaplarına 3 aylık burs toplu şekilde yatırılmıştı.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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