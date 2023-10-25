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        Haberler Gündem KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? GSB 2023-2024 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları sorgulama ekranı!

        KYK burs sonuçları için gözler GSB'de! 2023 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu, her yıl olduğu gibi bu yıl da maddi imkanı olmayan öğrencilere burs ve kredi imkanı sunuyor. 12-19 Ekim günleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleştirilen KYK burs ve kredi başvurularının ardından gözler başvuru sonuçlarına çevrildi. İşte 2023-2024 KYK burs başvuru sonuçları sorgulama ekranına ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.10.2023 - 07:31 Güncelleme: 25.10.2023 - 07:31
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        KYK burs ve kredi başvuru sonuçları sorgulama ekranı, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu burs ve kredi başvurusunda bulunanlar tarafından takip ediliyor. 12 ile 19 Ekim günleri arasında başvuru işlemlerini tamamlayanlar "KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte GSB ile 2023-2024 KYK burs başvuru sonuçları e-Devlet sorgulama ekranı...

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
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        KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI SONA ERDİ

        Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, KYK burs ve kredi başvurularının başladığını bildirmişti.

        12 Ekim tarihinde başlayan KYK burs ve kredi başvuruları, 19 Ekim 2023 Perşembe günü saat 23.59 itibarıyla sona erdi.

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        KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        KYK burs ve kredi başvuruları, 12-19 Ekim tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları kasım ayında başlamış ve sonuçlar 16 Aralık'ta açıklanmıştı. Buna göre; KYK burs başvuru sonuçlarının bu yıl kasım ayının sonlarına doğru açıklanması bekleniyor.

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        KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?

        İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

        Öğrenciler, kendilerine verilen şifrelerle internet üzerinden kredi ve burslarının yatırılacağı Ziraat Bankası şubelerini de öğrenebilirler. Ayrıca öğrencilerimiz bankamatik kartlarını da bankadan temin edecekler.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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