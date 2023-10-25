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KYK burs ve kredi başvuru sonuçları sorgulama ekranı, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu burs ve kredi başvurusunda bulunanlar tarafından takip ediliyor. 12 ile 19 Ekim günleri arasında başvuru işlemlerini tamamlayanlar "KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte GSB ile 2023-2024 KYK burs başvuru sonuçları e-Devlet sorgulama ekranı...