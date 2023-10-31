Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem KYK burs sonuçları için gözler son dakika açıklamasında! 2023-2024 KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        2023-2024 KYK burs sonucu sorgulama: KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

        KYK burs ve kredi başvuruları 12 Ekim - 19 Ekim tarihleri arasında tamamlandı. Belirtilen tarihler arasında başvurularını yapan üniversite öğrencileri, KYK burs başvuru sonuçları için Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından gelecek son dakika açıklamalarını beklemeye başladı. Hatırlanacağı üzere KYK burs başvuru sonuçları geçtiğimi yıl 16 Aralık tarihinde açıklanmıştı. İşte 2023-2024 KYK burs ve kredi sonucu e-Devlet sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2023 - 10:03 Güncelleme: 31.10.2023 - 10:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Kredi ve Yurtlar Kurumu burs başvuru sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. 19 Ekim tarihine kadar başvurularını tamamlayan öğrenciler burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Geri ödemeli kredi ve karşılıksız burs hakkı kazanan üniversite öğrencileri e-Devlet üzerinden burs/kredi onay işlemi ekranında yer alan “taahhütname onayı” yapmaları gerekiyor. Peki, "KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte detaylar...

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        2

        2023-2024 KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        KYK burs sonuçları henüz açıklanmadı. Burs başvurusu değerlendirme süreci başlarken 12 farklı devlet kurumundan alınan bilgiler öğrencilerin burs başvurusu esnasında verdiği bilgiler ile karşılaştırılıyor. Burs verilirken öğrencinin ve ailesinin ekonomik durumu belirleyici olacak.

        KYK burs ve kredi başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları kasım ayında başlamış ve sonuçlar 16 Aralık'ta açıklanmıştı. Buna göre; KYK burs başvuru sonuçlarının bu yıl kasım ayının sonlarına doğru açıklanması bekleniyor.

        3

        KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

        2022-2023 eğitim öğretim yılında ön lisans ve lisans öğrencileri için burs ücreti aylık 1.250 TL olarak belirlenmişti.

        Burs ödemeleri yüksek lisansta 2500 TL, doktorada 3750 TL olarak güncellenmişti.

        4

        KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?

        İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

        Öğrenciler, kendilerine verilen şifrelerle internet üzerinden kredi ve burslarının yatırılacağı Ziraat Bankası şubelerini de öğrenebilirler. Ayrıca öğrencilerimiz bankamatik kartlarını da bankadan temin edecekler.

        5

        BURS ÖDEMELERİ NASIL KESİLİR?

        • Başarısız olma,

        • Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alma,

        • Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma, ders kaydı yaptırmama

        • Öğretim kurumunun kapatılması,

        • Bakanlığımıza bağlı yurtlardan “yurttan süresiz çıkarma cezası” alma,

        • Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Restoranda taşkınlık çıkardılar! Uzun namlulu ile kurşun yağmuru!
        Restoranda taşkınlık çıkardılar! Uzun namlulu ile kurşun yağmuru!
        Köprüyü sis bulutları kapladı!
        Köprüyü sis bulutları kapladı!
        Solunum yolu hastalıklarında 'küresel ısınma' tehdidi
        Solunum yolu hastalıklarında 'küresel ısınma' tehdidi
        "Oyuncular sınıfı geçti"
        "Oyuncular sınıfı geçti"
        17 yaşında düğün emniyette bitti!
        17 yaşında düğün emniyette bitti!
        "Hiroşima'ya atılanın bir buçuk katı!"
        "Hiroşima'ya atılanın bir buçuk katı!"
        Yeniler kayıp!
        Yeniler kayıp!
        İstanbul’da dehşet! Öldürüp üzerini mezar taşıyla kapattı!
        İstanbul’da dehşet! Öldürüp üzerini mezar taşıyla kapattı!
        Ballon d'Or ödülü sahibini buldu!
        Ballon d'Or ödülü sahibini buldu!
        28 ilde 61 bin 500 jandarma ile kış operasyonu!
        28 ilde 61 bin 500 jandarma ile kış operasyonu!
        Rasyonel mi? Reel mi?
        Rasyonel mi? Reel mi?
        İki bölge için yağmur uyarısı
        İki bölge için yağmur uyarısı
        Putin'den Gazze çıkışı
        Putin'den Gazze çıkışı
        Emekli ikramiyesi haczedilemeyecek
        Emekli ikramiyesi haczedilemeyecek
        Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi kararını verdi!
        Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi kararını verdi!
        Apple'ın yeni işlemcisi M3 tanıtıldı
        Apple'ın yeni işlemcisi M3 tanıtıldı
        Kabine toplantısı bugün! Gündemde ekonomi ve dış politika var
        Kabine toplantısı bugün! Gündemde ekonomi ve dış politika var
        Vefatından sonra ayrıntılar ortaya çıktı
        Vefatından sonra ayrıntılar ortaya çıktı
        "Kara harekatı esirleri kurtarmak için bir fırsat"
        "Kara harekatı esirleri kurtarmak için bir fırsat"
        Ünlü oyuncuların aşk gecesi
        Ünlü oyuncuların aşk gecesi