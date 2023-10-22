Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem KYK BURS SONUÇLARI SORGULA: 2023-2024 KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        KYK burs sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

        Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvuru sonuçları binlerce adayın gündeminde yer alıyor. Başvurular sona ererken sonuçların açıklanacağı tarihe ilişkin sorgulamalar yoğunlaştı. Değerlendirme süreci sonrasında sonuçlar ilan edilecek. İşte 2023 KYK burs başvuru sonuç tarihiyle ilgili merak edilen detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2023 - 23:11 Güncelleme: 22.10.2023 - 23:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan KYK burs ve kredi başvuruları sona erdi. 19 Ekim'de tamamlanan KYK burs başvuruları ile gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte "2023 KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?" sorularının yanıtı...

        2

        KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI SONA ERDİ

        Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, KYK burs ve kredi başvurularının başladığını bildirmişti.

        12 Ekim tarihinde başlayan KYK burs ve kredi başvuruları, 19 Ekim 2023 Perşembe günü saat 23.59 itibarıyla sona erdi.

        3

        KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        KYK burs ve kredi başvuruları, 12-19 Ekim tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları kasım ayında başlamış ve sonuçlar 16 Aralık'ta açıklanmıştı. Buna göre; KYK burs başvuru sonuçlarının bu yıl kasım ayının sonlarına doğru açıklanması bekleniyor.

        4

        KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?

        İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

        Öğrenciler, kendilerine verilen şifrelerle internet üzerinden kredi ve burslarının yatırılacağı Ziraat Bankası şubelerini de öğrenebilirler. Ayrıca öğrencilerimiz bankamatik kartlarını da bankadan temin edecekler.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Baki'den Erden Timur'a sert sözler!
        Baki'den Erden Timur'a sert sözler!
        İsrail'den Gazze'ye: Saldırıları artıracağız
        İsrail'den Gazze'ye: Saldırıları artıracağız
        Süper Fener!
        Süper Fener!
        6 yaşındaki Eymen'in feci ölümü!
        6 yaşındaki Eymen'in feci ölümü!
        Kadıköy'de rekor gecesi!
        Kadıköy'de rekor gecesi!
        Habertürk canlı yayınına müdahale
        Habertürk canlı yayınına müdahale
        Gazze'den yardım çağrısı: "Bebekler ölecek!"
        Gazze'den yardım çağrısı: "Bebekler ölecek!"
        76 ünlüden Biden'a çağrı
        76 ünlüden Biden'a çağrı
        İki ili bir plaj ayırıyor
        İki ili bir plaj ayırıyor
        Icardi için sakatlık açıklaması!
        Icardi için sakatlık açıklaması!
        Ünlü oyuncu kızılderili töreniyle defnedildi
        Ünlü oyuncu kızılderili töreniyle defnedildi
        Kasımpaşa deplasmanda kazandı!
        Kasımpaşa deplasmanda kazandı!
        Tartıştığı arkadaşına kurşun yağdırdı!
        Tartıştığı arkadaşına kurşun yağdırdı!
        Mert Günok'un kırmızı kartı doğru mu?
        Mert Günok'un kırmızı kartı doğru mu?
        "Son dönemde yabancı yatırımcı ilgisi arttı"
        "Son dönemde yabancı yatırımcı ilgisi arttı"
        Beşiktaş yönetimi yarın toplanıyor!
        Beşiktaş yönetimi yarın toplanıyor!
        "O benim ikinci annem"
        "O benim ikinci annem"