KYK burs sonuçları ile ilgili üniversitelilerin merakla beklediği haber dün geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yükseköğrenim gören öğrencileri maddi yönden desteklemek amacıyla ödenen burs/kredi başvurularına ilişkin sonuçlar açıklandı. Burs/kredi kazanan öğrencilerin bu haktan yararlanabilmesi için 18 Kasım 2018 saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnameyi mutlaka onaylaması gerekiyor. Peki KYK burs ve kredi taahhütname onayı nasıl yapılır?

KYK BURS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, burs/kredi başvuru sonuçlarını sosyal medya hesabından duyurarak, “Sevgili gençler, KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı. Bu vesileyle daima yanınızda olduğumuzu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Burs ve kredilerinizi sağlıklı günlerde kullanmanızı dilerim. Hayırlı olsun“ ifadelerini kullandı.

Burs/kredi başvurusunda bulunan öğrencilerin ekonomik, sosyal, başarı durumu ile ilgili sunduğu beyanların doğruluğu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından 11 farklı kamu kurum kuruluşu aracılığıyla teyit edilerek hakkaniyete uygun şekilde değerlendirildi.

KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?

Burs/kredi kazanan öğrencilerin bu haktan yararlanabilmesi için 18 Kasım 2018 saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnameyi mutlaka onaylaması gerekiyor. (Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamamaktadır.)

e-Devlet KYK burs/kredi onay hizmetini kullanmak için ilk olarak e-Devlet sistemine giriş yapılması gerekiyor. Giriş işleminin ardından "Kim hakkında işlem yapılacak?" seçeneğine "Kendi hakkımda işlem yapmak istiyorum." veya "Velisi olduğum bir öğrenci hakkında işlem yapmak istiyorum." şeklinde yanıt verilmesi gerekiyor. Ardından kazanılan burs/kredi için taahhütname onayı ekranından onay verilmeli.

KYK TAAHÜTNAME ONAYI İÇİN TIKLAYIN

Öğrencilerin karşısına çıkan taahhütname ekranında öğrencilere burs/kredinin hangi durumlarda kesileceği, kredi geri ödemesinin ne zaman ve ne şekilde yapılacağı gibi öğrencinin sorumluluğunda olan önemli bilgiler yer almaktadır. Bu nedenle öğrencilerin onay vermeden önce bu metni dikkatli bir şekilde okuması gerekiyor.

Yapılan onay işleminin ardından başka bir işleme gerek kalmayacak ve öğrenciler ödeme gününde KYK burs/kredi ödemelerini alabilecekler.

KYK BURS VE KREDİ ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Taahhütnamesini onaylayan öğrencilere 2018-2019 eğitim öğretim yılı başı olan ekim ayından itibaren ödeme yapılacak.

Taahhütnamesini onaylamayan öğrencilere ödeme yapılmayacak. Taahhütname onaylamayan öğrenciler (normal öğrenim süresi içerisinde olmak kaydıyla) bir sonraki eğitim öğretim yılında burs/kredi için tekrar başvurabilecek.

BURS/KREDİLER LİSANSTA 500 LİRAYA YÜKSELTİLDİ

Burs/kredi Ocak 2018’den bu yana lisans öğrencilerine aylık 470, yüksek lisans öğrencilerine 940, doktora öğrencilerine de 1410 lira olarak ödeniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz ay Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde öğrencilere müjdeyi vermiş ve burs/kredi miktarını önümüzdeki yıl itibarıyla lisansta 500, yüksek lisansta 1000, doktorada da 1500 liraya yükseltme kararı aldıklarını açıklamıştı. Zamlı burs/krediler Ocak 2019 yılından itibaren ödenmeye başlanacak.

YURT DIŞINDA YÜKSEKÖĞRENIM GÖREN ÖĞRENCILER IÇIN SON GÜN 18 KASIM

Yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin de 18 Kasım 2018 saat 23.59’a kadar e- Devlet üzerinden taahhütnameyi okuyup onaylaması gerekiyor.

Yükseköğrenimini yurt dışında sürdüren ve kendisine burs/kredi tahsis edilen öğrencilerin öncelikle PTT’lerden, yurt dışında ise konsolosluk veya büyükelçiliklerden “e- Devlet şifresi” temin etmesi gerekiyor. Ardından turkiye.gov.tr adresinden “Taahhütname”yi onaylamaları daha sonra da kendilerine kefil olacak kişinin Türkiye’deki noterlerden “Kefaletname’’ hazırlatma işlemlerini yaptırmaları gerekiyor.

Taahhütnameyi onaylayan öğrencinin kendisine kefil olacak kişilerin notere giderek öğrenci adına düzenlenen kefaletnameyi tanzim ve tasdik ettirerek 30 Kasım 2018 tarihinde kadar bir dilekçe ekinde Söğütözü Mahallesi 2176. Sokak No: 25 Çankaya/Ankara adresindeki Kredi Dairesi Başkanlığına elden veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekiyor.

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