KYK burs hakkı kazananlar dikkat! KYK taahhütname onayı nasıl yapılır?
KYK burs sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından E - devlet burs/kredi taahhütnamesi onay işlemleri gündemdeki yerini aldı. Burs/kredi kazanan öğrencilerin bu haktan yararlanabilmesi için e-Devlet üzerinden mutlaka onaylaması gereken taahhütname hakkında merak edilenleri sizlerle paylaştık. İşte KYK kredi ve burs taahhütname onayı e-devlet 2023 ekranı...
GSB açıklamasına göre, KYK kredi, burs ve yurt hakkı elde eden üniversite öğrencilerinin kayıt işlemlerini tamamlaması için taahhütname onayını gerçekleştirilmesi gerekiyor. Binlerce öğrenci tarafından burs taahhütname onayının nasıl yapılacağı gündemdeki yerini aldı. Peki, burs taahhütname onayı nasıl yapılır? İşte detaylar...
KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI
Bakan Bak tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Sevgili gençler, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Hepinize hayırlı olsun. 19 Kasım saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylamayı lütfen unutmayın."
KYK BURS TAAHHÜTNAME ONAYI NEDİR?
Burs/kredi kazanan öğrencilerin bu haktan yararlanabilmesi için e-Devlet üzerinden taahhütnameyi mutlaka onaylaması gerekiyor. (Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamamaktadır.)
Değerlendirme sonucunda burs veya kredi tahsisi yapılan öğrencilerin yapacakları iş ve işlemler sonuç açıklama sayfasında ayrıntılı olarak yer almaktadır. Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin belirtilen tarihler arasında e-Devlet üzerinden burs/kredi onay işlemi ekranında yer alan "taahhütname onayı" işlemini yapmaları gerekmektedir.
BURS TAAHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?
Burs/kredi hakkı kazanan öğrencilerin belirlenen tarihe kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini okuyup onaylamaları gerekiyor. Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamıyor.
TAAHHÜTNAME NEDİR?
Taahhütname, şahsın kendine ait olan hesabı veya kendi adına, farklı bir gerçek ya da tüzel kişiye, sözleşmeli veya sözleşmesiz bir şekilde, bir işin yapılmasını ya da bir şeyin teslim alındığının kanıtı olarak verdiği/aldığı belgeye verilen isimdir.