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        Haberler Gündem KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR OLDU? 2023-2024 KYK bursu ne kadar oldu? KYK burs ve kredi ödemelerine zam gelecek mi?

        KYK burs ücretleri: 2023-2024 KYK bursu ne kadar oldu?

        KYK burs ve kredi ücretleri öğrencilerin gündemindeki yerini aldı. 12 Ekim tarihinde başlayan KYK burs başvuruları 19 Ekim'de tamamlanacak. Başvuru sonuçlarının açıklanmasını bekleyecek öğrenciler KYK burs ve kredi ödemelerine zam gelip gelmeyeceğini araştırmaya başladı. Üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine ödenen KYK burs ücretleri en son ocak ayında zamlanmıştı. İşte 2023-2024 KYK burs ücretleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2023 - 19:21 Güncelleme: 18.10.2023 - 19:21
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        Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılan burs başvuruları sonrasında burs ve öğrenim kredisi ücretleri öğrencilerin gündemindeki yerini aldı. Milyonlarca üniversite öğrencisi tarafından merakla beklenilen başvuruların başlamasının ardından adaylar tarafından gözler "2023-2024 GSB KYK bursu ne kadar, zam gelecek mi?" sorularının yanıtına çevrildi. İşte KYK burs ve kredi ücretleri hakkında güncel bilgiler...

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        KYK BURS BAŞVURULARI SÜRÜYOR!

        Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, KYK burs ve kredi başvurularının başladığını bildirdi.

        KYK burs ve kredi başvuruları 12-19 Ekim günleri arasında gerçekleştirilecek.

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        KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİNE ZAM GELECEK Mİ?

        Son olarak 2023 yılı ocak ayında yapılan zam ile birlikte lisans öğrencilerine ödenen burs ücreti 1250 TL'ye yükselmişti.

        2024 KYK burs ve kredi ödemelerine Ocak ayında zam geleceği tahminler arasında fakat konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklama gelmedi.

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        2023 KYK KREDİ VE BURS ÖDEMELERİ NE KADAR?

        KYK Lisans Kredisi/Bursu: 1250 TL

        KYK Yüksek Lisans Kredisi/Bursu: 2500 TL

        KYK Doktora Kredisi/Bursu: 3750 TL

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        KYK BURS-KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        KYK burs ve kredi başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden yapılıyor. Adaylar, KYK burs başvuru işlemlerini aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla gerçekleştirebilir.

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        E-DEVLET EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        KYK KREDİ BURS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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