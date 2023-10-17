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        Haberler Gündem KYK BURS ÜCRETLERİ | 2023-2024 KYK bursu ne kadar oldu? KYK burs ve kredi ödemelerine zam gelecek mi, kaç TL olacak?

        KYK bursu ne kadar? KYK burs ve kredi ödemelerine zam gelecek mi?

        KYK burs ücretleri, ilk defa üniversiteye giren ve Yükseköğretim eğitimine devam eden öğrencilerin gündeminde yer alıyor. 12 Ekim'de başlayan KYK burs başvuruları 19 Ekim'de sona erecek. Gerekli şartları taşıyan öğrenciler KYK burs ve kredi ödemelerinden yararlanabilecek. Üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine ödenen KYK burs ücretleri son olarak Ocak ayında zamlanmıştı. İşte 2023-2024 KYK burs ücretleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2023 - 17:26 Güncelleme: 17.10.2023 - 17:26
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        KYK burs ücretleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından burs ve öğrenim kredisi başvurularının başlamasının ardından gündeme geldi. Adayların Burs ve Öğrenim Kredisi başvurularını 12-19 Ekim günleri arasında gerçekleştirebiliyor. Milyonlarca üniversite öğrencisi tarafından merakla beklenilen başvuruların başlamasının ardından adaylar "2023-2024 GSB KYK bursu ne kadar, kaç TL? Üniversite KYK burs ve kredi ödemelerine zam gelecek mi?"araştırılmaya başlandı. Ocak ayında gelen zamla birlikte 1250 ile 3750 TL aralığında ödenmeye başlanmıştı. İşte 2023-2024 eğitim öğretim dönemi KYK burs ücretlerine dair merak edilenler...

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        KYK BURS BAŞVURULARI BAŞLADI!

        Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, KYK burs ve kredi başvurularının başladığını bildirdi.

        KYK burs ve kredi başvuruları 12-19 Ekim günleri arasında gerçekleştirilecek.

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        KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİNE ZAM GELECEK Mİ?

        Son olarak 2023 yılı Ocak ayında yapılan zam ile birlikte lisans öğrencilerine ödenen burs ücreti 1250 TL'ye yükselmişti.

        2024 KYK burs ve kredi ödemelerine Ocak ayında zam geleceği tahminler arasında fakat konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklama gelmedi.

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        KYK BURS-KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        KYK burs ve kredi başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden yapılıyor. Adaylar, KYK burs başvuru işlemlerini aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla gerçekleştirebilir.

        EDEVLET EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        KYK KREDİ BURS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        2023 KYK KREDİ VE BURS ÖDEMELERİ NE KADAR?

        KYK Lisans Kredisi/Bursu: 1250 TL

        KYK Yüksek Lisans Kredisi/Bursu: 2500 TL

        KYK Doktora Kredisi/Bursu: 3750 TL

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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