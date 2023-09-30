Haberler Gündem KYK burs ve kredi başvuru tarihleri açıklandı mı, başvurular ne zaman başlayacak, nereden yapılacak? 2023-2024 KYK kredi ve burs ödemesi ne kadar kaç TL?

KYK burs başvuru tarihi ne zaman? Her sene, üniversite tercihlerinin açıklanması ve öğrencilerin yurtlara yerleşmesinden sonra başlayan KYK kredi ve burs başvuruları için gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı'na döndü. 2023-2024 eğitim yılı için milyonlarca öğrenci kredi veya burs almak için başvuru yapacak. Peki, kredi ve burs başvuruları ne zaman başlayacak? İşte, detaylar... Habertürk Giriş: 30.09.2023 - 11:06 Güncelleme: 30.09.2023 - 11:06 facebook

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Üniversiteler için yeni eğitim dönemi gelip çattı. KYK yurt başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından milyonlarca öğrenci KYK kredi/burs başvuruları için beklemeye başladı. E-devlet üzerinden alınacak başvurular için gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı'na döndü. Peki, 2023-2024 eğitim yılı için KYK kredi/burs başvuruları ne zaman başlayacak? İşte, detaylar...

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KYK KREDİ VE BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? KYK kredi ve burs başvuruları genelde okullar eğitim yılına başladıktan sonra alınıyor. 2022 yılında, kredi ve burs başvuru tarihleri, 15-17 Kasım arasında yapılmıştı. Bu sene için henüz resmi bir tarih verilmedi ancak bu yıl da başvuruların ÖSYM'in yapacağı yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yine Kasım ayı içinde yapılması bekleniyor.