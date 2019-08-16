KYK burs ve kredi başvuruları 2019 ne zaman başlayacak? Sorusu, üniversite öğrencileri tarafından cevabı en çok merak edilenler arasında. Üniversite kazanan öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvuru tarihini sıkça araştırıyor. Peki, KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman? KYK burs ve kredi ücreti ne kadar? İşte detaylar...

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI 2019 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK burs ve kredi başvuruları henüz başlamadı. Gözler KYK'dan gelecek açıklamaya çevrildi. Geçtiğimiz seneler göz önünde bulundurulursa burs, kredi ve yurt başvuruları üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerinin tamamlanmasının ardından başlamıştı. 2018 yılında KYK yurt başvuruları 3-10 Eylül tarihleri arasında yapılmıştı. Buna göre başvuruların Eylül ayı içerisinde alınması ve KYK sisteminin erişime açılması bekleniyor.

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK burs ve geri ödemeli kredi başvuruları yurtkur.gsb.gov.tr internet adresinden alınacak. KYK bursuna başvurmak isteyen öğrencilerden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna yönelik belgeler istenmekte. Bu bilgilerin doğru ve eksiksiz doldurulması önem arz etmekte çünkü girilen bilgilerin, kamu kurumlarından elde edilen bilgiler ile karşılaştırılıp uyuşup uyuşmadığı kontrol edilecek.

KİMLER KYK BURSU ALABİLİR?

- Ön lisans öğrencileri,

- Lisans öğrencileri,

- İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler (İntibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.),

- Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri (Hazırlık sınıfında burs verilmez.),

-ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında herhangi bir puan türünde ilk 100’e giren öğrenciler,

- Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kıstaslara uygun amatör milli sporcu olan öğrenciler burstan yararlanabilmektedir.

KYK BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz yıl KYK burs ücretlerini müjdelemişti. Erdoğan, "Lisans bölümlerinden okuyan öğrenciler 500 Türk Lirası, Yüksek Lisansta 1.00 Türk Lirası, Doktorada 1,500 Türk Lirası burs-kredi imkanlarından yararlanılacak" açıklamasında bulunmuştu. Yeni yılda KYK burs ücretlerine zam gelip gelmeyeceği ise merak konusu.