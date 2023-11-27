Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem KYK burs ve kredi ödeme tarihinde son durum! 3 aylık KYK bursu toplu halde yapılacak mı?

        KYK burs ve kredi ödeme tarihinde son durum! 3 aylık burs toplu halde yapılacak mı?

        KYK burs başvuru sonuçları açıklandı. 2023 - 2024 Akademik Yılı burs başvuru sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte "KYK burs ödemeleri ne zaman yatacak?" ve "Üç aylık KYK burs ödemesi peşin olarak yatacak mı?" sorularının cevabı araştırılıyor. İşte merak edilip araştırılan detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2023 - 10:48 Güncelleme: 27.11.2023 - 10:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        KYK burs ödemeleri ne zaman yatacak? 3 aylık KYK burs ödemeleri toplu halde yapılacak mı? Burs başvuru sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte bu soruların cevabı araştırılıyor. 2023 - 2024 Akademik Yılı burs ödemeleriyle iligli merak edilen detaylar...

        2

        İLK KYK BURS ÖDEMELERİ HANGİ TARİHTE BAŞLAYACAK?

        2023-2024 yılı ilk KYK burs ve öğrenim kredilerinin ödeme tarihleri henüz açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz sene üç aylık burs-kredilerinin öğrencilerin hesaplarına 29 Aralık itibarıyla yatırılmaya başlamıştı. Bu sene de benzer tarihlerde ödeme yapılması beklenirken; konuya dair açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

        3

        2024 KYK BURSU NE KADAR OLDU?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılı kredi ve burs rakamlarını lisans öğrencileri için 2 bin, yüksek lisans için 4 bin, doktora öğrencileri için 6 bin liraya çıkardıklarını açıkladı.

        4

        KYK 3 AYLIK TOPLU ÖDEME YAPILACAK MI?

        Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan 3 aylık toplu ödeme yapılacağına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

        Geçtiğimiz dönem öğrenci hesaplarına 3 aylık burs toplu şekilde yatırılmıştı.

        #KYK
        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Korkunç iddia! Erkek arkadaşını ikinci kattan attı
        Korkunç iddia! Erkek arkadaşını ikinci kattan attı
        Gram altın haftaya rekorla başladı
        Gram altın haftaya rekorla başladı
        Netanyahu Gazze'nin kuzeyine gitti: İnsani ara uzatılacak mı?
        Netanyahu Gazze'nin kuzeyine gitti: İnsani ara uzatılacak mı?
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        İstanbul'a güzel haber! İşte barajlarda son durum!
        İstanbul'a güzel haber! İşte barajlarda son durum!
        "15 dakika yetti"
        "15 dakika yetti"
        Cadde üzerinde beklediler! 17 kurşun!
        Cadde üzerinde beklediler! 17 kurşun!
        "Beşiktaş'ı yarışa ortak eder"
        "Beşiktaş'ı yarışa ortak eder"
        Başkent Ankara'da kar yağışı başladı!
        Başkent Ankara'da kar yağışı başladı!
        "İnanılmaz bir deneyimdi"
        "İnanılmaz bir deneyimdi"
        Elektrikli otomobile geçişte yeni trend
        Elektrikli otomobile geçişte yeni trend
        "İlişki istemiyorum çünkü…"
        "İlişki istemiyorum çünkü…"
        Hangi prim borcu silinecek?
        Hangi prim borcu silinecek?
        MİT'ten Suriye'de operasyon! Sözde sorumlu etkisiz
        MİT'ten Suriye'de operasyon! Sözde sorumlu etkisiz
        ABD'de Filistin kökenli 3 öğrenci vuruldu
        ABD'de Filistin kökenli 3 öğrenci vuruldu
        Aden Körfezi'nde Türk kaptanların olduğu gemi 15 saat sonra kurtarıldı
        Aden Körfezi'nde Türk kaptanların olduğu gemi 15 saat sonra kurtarıldı
        İstanbul'da "kışkırtılmış trafik"...30 milyon yolculuk yapılıyor
        İstanbul'da "kışkırtılmış trafik"...30 milyon yolculuk yapılıyor
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        'Kan ve Gül' itirafı
        'Kan ve Gül' itirafı
        Türkiye hakkında neler yazdılar?
        Türkiye hakkında neler yazdılar?