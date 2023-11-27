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        Haberler Gündem KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yapılacak? 3 aylık KYK bursu toplu mu ödenecek ve ne zaman yatacak?

        KYK burs ve kredi ödeme tarihinde son durum nedir? 3 aylık burs toplu halde yapılacak mı?

        KYK burs başvuru sonuçları açıklandı. 2023 - 2024 Akademik Yılı burs başvuru sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte "KYK burs ödemeleri ne zaman yatacak?" ve "Üç aylık KYK burs ödemesi peşin olarak yatacak mı?" sorularının cevabı araştırılıyor. İşte merak edilip araştırılan detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2023 - 17:20 Güncelleme: 27.11.2023 - 17:20
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        1

        KYK burs ödemeleri ne zaman yatacak? 3 aylık KYK burs ödemeleri toplu halde yapılacak mı? Burs başvuru sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte bu soruların cevabı araştırılıyor. 2023 - 2024 Akademik Yılı burs ödemeleriyle iligli merak edilen detaylar...

        2

        İLK KYK BURS ÖDEMELERİ HANGİ TARİHTE BAŞLAYACAK?

        2023-2024 yılı ilk KYK burs ve öğrenim kredilerinin ödeme tarihleri henüz açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz sene üç aylık burs-kredilerinin öğrencilerin hesaplarına 29 Aralık itibarıyla yatırılmaya başlamıştı. Bu sene de benzer tarihlerde ödeme yapılması beklenirken; konuya dair açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

        3

        2024 KYK BURSU NE KADAR OLDU?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılı kredi ve burs rakamlarını lisans öğrencileri için 2 bin, yüksek lisans için 4 bin, doktora öğrencileri için 6 bin liraya çıkardıklarını açıkladı.

        4

        KYK 3 AYLIK TOPLU ÖDEME YAPILACAK MI?

        Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan 3 aylık toplu ödeme yapılacağına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

        Geçtiğimiz dönem öğrenci hesaplarına 3 aylık burs toplu şekilde yatırılmıştı.

        #KYK
        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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