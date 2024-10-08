KYK burs ve kredi ücreti ne kadar? 2024-2025 Lisans, yüksek lisans, doktora KYK burs ve kredi ücreti kaç TL?
KYK burs ve kredi başvuruları 8 Ekim Salı günü itibarıyla başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın açıklamasına göre başvurular, 13 Ekim'e kadar devam edecek. Adaylar, bir yandan başvurularını gerçekleştirirken bir yandan da ''KYK burs ücreti ne kadar, kaç TL?'' sorusun yanıt arıyor. Lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri farklı tutarlarda destek alıyor. Peki, 2024-2025 KYK burs ve kredi ücreti ne kadar, kaç TL? İşte detaylar…
KYK burs ve kredi başvuruları bugün başladı ve 13 Ekim’de sona erecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvuruları e-Devlet üzerinden yapılacak. Öte yandan öğrencilere 2024 yılı için ne kadar ücret ödeneceği merak konusu oldu. Peki, 2024-2025 KYK burs ve kredi ücreti ne kadar, kaç TL? İşte Lisans, yüksek lisans, doktora KYK burs ve kredi ücreti hakkında detaylar…
KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?
KYK burs ve kredi başvuruları başladı.
8 Ekim Salı günü başlayan KYK burs ve kredi başvuru işlemleri, 13 Ekim’de sona erecek.
Öğrenciler, başvurularını 13 Ekim saat 23.59'a kadar e-Devlet sistemi üzerinden yapabilecek.
KYK BURS VE KREDİ ÜCRETİ AYLIK NE KADAR, KAÇ TL?
2024-2025 KYK burs ve kredi ücretleri henüz açıklanmadı.
Geçtiğimiz yıl KYK burs ücretleri; lisans öğrencileri için 2.000 TL, yüksek lisans öğrencileri için 4.000 TL, doktora öğrencileri için ise 6.000 TL olarak ödenmişti.
2024-2025 eğitim öğretim döneminde geçerli olacak KYK burs ve kredi ücretlerinin Kasım ayında açıklanması bekleniyor.
Konuyla ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.
HEM BURS HEM KREDİ ALINABİLİR Mİ?
Mevzuata göre burs alan öğrenciye kredi; kredi alan öğrenciye ise burs ödemesi yapılamaz.
İLK BURS/KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
İlk defa burs/kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı olan ekim ayından başlamak üzere normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır.
Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.