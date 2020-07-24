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KYK burs ve kredileri bayramdan önce ödenecek mi? KYK burs ve kredi ödeme tarihleri

KYK burs ve kredileri ne zaman yatacak? Sorusu milyonlarca üniversite öğrencisi tarafından merak konusu oldu. Kurban Bayramı öncesinde burs ve krediler yatacak mı? Peki, konuyla ilgili KYK'dan açıklama geldi mi?

kyk burs ve kredileri

KYK burs ve kredileri ne zaman yatacak? Sorusu Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Burs ve kredi ödemelerinin bayramdan önce yatması bekleniyor. Peki konuyla ilgili açıklama var mı? Ayrıntılar haberimizde...


KYK BURS VE KREDİLERİ NE ZAMAN YATACAK?

Konuyla ilgili henüz Kredi Yurtlar Kurumu'ndan açıklama yapılmamıştır.

KYK BURS VE KREDİLERİ ÖDEME TARİHLERİ NEDİR?

KYK burs ve kredilerinden faydalanan öğrenciler paralarını T.C Kimlik numarasının son rakamına göre alıyor.

0 olanlar için ödeme günü her ayın 6'sı iken, kimlik numarasının son hanesi 2 olanlara ödemeler ayın 7'sinde, 4 olanlara ayın 8'inde, 6 olanlara ayın 9'unda ve kimlik numarası 8 ile bitenlere burs ve kredi ödemeleri her ayın 10'unda yapılıyor...

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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