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KYK burs ve kredileri ne zaman yatacak? 2018 - 2019 KYK burs ve kredileri ne kadar?

KYK burs ve kredileri ne zaman yatacak? soruları üniversite öğrencileri tarafından araştırılıyor. KYK burs ve kredi alma hakkı kazanan öğrenciler Pazar günü gece yarısına kadar taahhütname onaylama işlemini yaptı. Peki 2018 - 2019 burs ve kredileri ne kadar? KYK burs ve kredileri ne zaman yatacak?

20.11.2018 - 11:09 | Güncelleme:

KYK burs ve kredi kazananların belli olmasının ardından, taahhütname onayları yapıldı. Şimdi öğrenciler KYK burs ve kredilerin ne zaman yatırılacağını araştırıyor. Bu sene ilk kez KYK burs veya kredisi alacak öğrenciler Eki ayından itibaren ödeme yapılacak. Peki KYK burs ve kredileri ne kadar?

KYK BURS VE KREDİ ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Taahhütnamesini onaylayan öğrencilere 2018-2019 eğitim öğretim yılı başı olan ekim ayından itibaren ödeme yapılacak. Taahhütnamesini onaylamayan öğrencilere ödeme yapılmayacak. Taahhütname onaylamayan öğrenciler (normal öğrenim süresi içerisinde olmak kaydıyla) bir sonraki eğitim öğretim yılında burs/kredi için tekrar başvurabilecek.

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibariyle (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6-10. günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

KYK BURS/KREDİLER LİSANSTA 500 LİRAYA YÜKSELTİLDİ

Burs/kredi Ocak 2018’den bu yana lisans öğrencilerine aylık 470, yüksek lisans öğrencilerine 940, doktora öğrencilerine de 1410 lira olarak ödeniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz ay Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde öğrencilere müjdeyi vermiş ve burs/kredi miktarını önümüzdeki yıl itibarıyla lisansta 500, yüksek lisansta 1000, doktorada da 1500 liraya yükseltme kararı aldıklarını açıklamıştı. Zamlı burs/krediler Ocak 2019 yılından itibaren ödenmeye başlanacak.

BURSUN DEVAM ETMESİ İÇİN ARANILAN “BAŞARILI OLMA” DURUMU NEYE GÖRE BELİRLENMEKTEDİR?

Kurumumuzdan burs/öğrenim kredisi alan öğrencilerin başarı durumları YÖK Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden sorgulanmaktadır. Hazırlık sınıfı öğrencileri hazırlık sınıfını geçerek bir üst sınıfa başlamaları, diğer sınıflarda ise 4' lük sistem üzerinden diploma notu 2 ve üzeri, 100’ lük sistem üzerinden diploma notu 53,33 ve üzeri olan öğrenciler başarılı olarak değerlendirilmesi hususu Kurum Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanmıştır. Diploma notu bu puanların altında kalan veya hazırlık sınıfını geçemeyen öğrencilerin bursu öğrenim kredisine dönüştürülmektedir.

KREDİ HANGİ DURUMLARDA KESİLMEKTEDİR?

Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarılma veya geçici olarak uzaklaştırılma,
Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmeme,
Öğretim kurumunun kapatılması,
Kurum yurtlarından süresiz çıkarma cezası alınması,
Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin kredisi kesilmektedir.

BURS HANGİ DURUMLARDA KESİLMEKTEDİR?

Başarısız olma,
Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarılma veya geçici olarak uzaklaştırılma
Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
Öğretim kurumunun kapatılması,
Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alma,
Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.

BURS/KREDİ TAAHHÜTNAMESİNDE BULUNAN KREDİ MİKTARI İLE ÖDENEN KREDİ MİKTARI AYNI MIDIR?

Burs/kredi taahhütnamesini onaylayan öğrenciler, taahhütnamede geçen “Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu ve Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre aylık bazda ve izleyen yıllardaki artış oranları dikkate alınarak tarafıma ödenecek olan öğrenim kredisi tutarını, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen üretici fiyat endeksi (ÜFE) artışları uygulanmak suretiyle hesaplanacak tutar üzerinden, aşağıda belirtilen şartlarla Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (Kurum) ödeyeceğimi, öğrenim kredisi ve burs tutarları ile yıllar bazında artırılan bu tutarların tarafıma banka aracılığıyla ödenmesini, taahhütname aşamasında belirtilen tutarın tahmini rakam olduğunu“ kabul ve taahhüt etmektedir.

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