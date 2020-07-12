KYK burs ve kredileri ödenecek mi? KYK burs ve kredileri ne zaman yatacak? Öğrencileri sosyal medyaya döktü. KYK YÖKSİS üzerindeki eğitim bilgileri güncel olmayan öğrencilere burs/kredi ödemesi yapılmayacak. Öğrenciler eğitim bilgilerini e-devlet nakil başvuru ekranı üzerinden gerçekleştirecek. Konuyla ilgili detaylı açıklama geldi.

KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ KESİLECEK Mİ?

Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Sevgili öğrencilerimiz,

Bakanlığımızdan burs/kredi alan öğrencilerimiz imzaladıkları taahhüt gereğince eğitim durumlarındaki değişiklikleri en geç 1 ay içerisinde Genel Müdürlüğümüze bildirmekle yükümlüdür. YÖKSİS üzerindeki eğitim bilgileri güncel olmayan öğrencilerimize burs/kredi ödemesi yapılamamaktadır. Bu sebeple bu ay burs/kredi ödemeleri yapılmayan öğrencilerimizden e-devlet üzerinden nakil başvurusu yaparak bilgilerini güncelleyen, durumu uygun olan ve nakli gerçekleşen öğrencilere ödeme zamanında ödeme yapılacaktır. Konuyla ilgili bilgilelerinizi e-devletten takip edebilirsiniz."

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